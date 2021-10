Eine der größten Sci-Fi-Serien 2021 auf Netflix: Atemloser Trailer für Cowboy Bebop erfüllt unzählige Fan-Träume

Netflix wird bald eine der spannendsten Sci-Fi-Serien des Jahres veröffentlichen. Der neue Trailer für Cowboy Bebop wartet mit stilisierter Action, Anime-Referenzen und einem Corgi auf.

Sci-Fi-Fans können es kaum erwarten: Netflix wird mit Cowboy Bebop bald eine der besten Anime-Serien des Genres in Realfilm-Form neu auflegen. Die mit Jazz und Western getränkten Kopfgeldjäger-Abenteuer von Spike (John Cho) und Co. zeigten sich neulich schon in einem unglaublichen Sci-Fi-Fiebertraum von einem Video. Jetzt legt der Streamingdienst nach: Der erste große Trailer schenkt Fans viele Lieblingsmomente des Originals in packendem neuen Gewand.

Schaut hier den neuen Trailer zu Cowboy Bebop

Cowboy Bebop - S01 Trailer (Deutsch) HD

Neuer Netflix-Trailer zu Cowboy Bebop zeigt heißgeliebte Szenen des Sci-Fi-Originals

Darum geht's im Sci-Fi-Kracher Cowboy Bebop auf Netflix

So verlangt es die abgefahrene Story nämlich auch: Im Jahre 2071 hat die Menschheit das Sonnensystem erobert, während die Erde durch einen Unfall zum Schrotthaufen der Galaxis wurde. Der Weltraum ist ein beinharter Spielplatz für Mafia-Clans, Space-Pirat:innen, bissige Cops und Milliarden an anderern knallig-bunten Figuren.

Cowboy Bebop - Opening Credits (English) HD

Wie Wölfe durch diese Herde bewegen sich dabei die Kopfgeldjäger des Raumschiffes Bebop – doch leider geht die zusammengewürfelte Crew um Ex-Mafioso Spike (Cho), Vollblut-Zockerin Faye (Daniella Pineda) und Ex-Polizist Jet (Mustafa Shakir) dabei des Öfteren leer aus: Das gute Herz, ein absurder Zufall oder eine blutige Schießerei machen ihnen häufig einen Strich durch die Rechnung.

Wann kommt Cowboy Bebop zu Netflix?

Dabei trägt jede der Figuren ein finsteres Geheimnis in sich, das von der Film-Noir-Atmosphäre des Originals großartig gespiegelt wird. Ob das auch in Netflix' Realfilm-Version funktioniert, werden wir bald sehen: Die Sci-Fi-Serie ist ab 19. November auf Netflix verfügbar.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.



Freut ihr euch auf Netflix Realfilm-Version von Cowboy Bebop?