Eine der größten Sci-Fi-Serien kehrt zurück, aber niemand kennt sie: 100 Jahre nach Staffel 1 kämpft die Menschheit weiter um ihr Überleben

Im Juli kommt die 2. Staffel des Sci-Fi-Geheimtipps Foundation zu Apple TV+. Schaut jetzt den neuen Trailer zur Fortsetzung, die 100 Jahre nach dem Ende von Staffel 1 spielt.

Auf Apple TV+ verspricht Foundation bildgewaltige Science-Fiction-Unterhaltung in Kino-Qualität. Bisher kennen aber immer noch viel zu wenige Menschen die Serie, die im Juli mit Staffel 2 fortgesetzt. Zu den neuen Folgen, die 100 Jahre nach dem Ende von Staffel 1 spielen, könnt ihr jetzt einen fantastischen neuen Trailer schauen.

Schaut hier den neuen Trailer zu Foundation Staffel 2 auf Deutsch:

Foundation - S02 Trailer (Deutsch) HD

Die 2. Staffel Foundation verspricht wieder ein gewaltiges Sci-Fi-Erlebnis

Die Handlung der Fortsetzung spielt über ein Jahrhundert nach dem Ende der 1. Staffel. Die Spannungen in der Galaxis nehmen weiter zu, während die Foundation in ihre religiöse Phase eingetreten ist und den Krieg mit dem Imperium auslöst. Wieder geht es im Kern um die Geschichte einer Gruppe von Verbannten, die Raum und Zeit überwinden, während das Schicksal der Menschheit selbst auf dem Spiel steht.

Wann kommt Foundation Staffel 2 zu Apple TV+?

Im Cast von Foundation Staffel 2 sind unter anderem erneut Jared Harris Lou Llobell und Leah Harvey dabei.

Die insgesamt 10 neuen Foundation-Folgen starten ab dem 14. Juli 2023 bei Apple TV+. Los geht's mit einer Folge, nach der jede Woche eine weitere veröffentlicht wird. Die 1. Staffel könnt ihr jetzt schon komplett nachholen.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Juni bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Juni-Serien, die ihr bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Netflix’ große Sci-Fi-Rückkehr Black Mirror nach 4 Jahren, Henry Cavills letzter Auftritt als The Witcher, Tom Holland mit gespaltener Persönlichkeit in The Crowded Room und der schreiend komische Fluch der Karibik-Ersatz Our Flag Means Death.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.