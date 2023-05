Netflix' Sci-Fi-Rückkehr, genialer Fluch der Karibik-Ersatz & Henry Cavills The Witcher-Abschied: Das sind die 20 besten Serien im Juni

Wir durchstöbern die neuen Serienstarts von Netflix, Amazon, Disney+ und Co. im Juni und suchen euch die 20 wichtigsten Highlights heraus. Darunter Marvel, Piraten-Geheimtipps und Tom Holland mit gespaltener Persönlichkeit.

Nach dem starken Serien-Mai hält der Juni neue Leckerbissen zum Streamen bereit. Unter den ersten Sommer-Serien findet ihr Taika Waititis in Deutschland schon sehnsüchtig erwarteten Fluch der Karibik-Ersatz Our Flag Means Death sowie Spider-man-Star Tom Holland mit sehr vielen Persönlichkeiten in The Crowded Room. Und natürlich die Rückkehr der Marvel-Serien mit Secret Invasion.

Aus den 100 neuen Serien im Juni haben wir euch die 20 spannendsten Serien des Monats aus allen deutschen Streaming-Diensten herausgesucht und stellen sie euch vor, damit ihr besser entscheiden könnt, was euren Geschmack trifft.

Die 20 wichtigsten neuen Serienstarts im Juni bei Netflix, Amazon und mehr im Podcast

Netflix' größte Serie wird am Monatsende vermutlich Henry Cavills letzter Auftritt in der 3. Staffel von The Witcher , aber auch die Fukushima-Serie The Days nach Chernobyl -Vorbild und natürlich das Wiedersehen mit Black Mirror sehen bei dem Streaming-Dienst vielversprechend aus. Außerdem bekommen mit Tom Clancy’s Jack Ryan und Manifest zwei Serien ihr großes Finale. Und 24 -Fans könnten bei der Echtzeit-Serie Hijack genau richtig sein.

Diese und weitere Serien-Highlights des Monats stellen wir euch im Podcast näher vor:

Ob auch die Spin-off-Serie The Walking Dead: Dead City (US-Start: 18.06.2023) es im Juni nach Deutschland schafft, ist aktuell noch nicht bekannt. Euphoria-Fans warten derweil gespannt auf die Skandal-Serie The Idol.

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Life After Life - Trailer (deutsche UT) HD

