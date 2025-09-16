Eine der weltweit größten Sci-Fi-Reihen wird in Hollywood verfilmt – mit dem Wunsch-Star hat niemand gerechnet

Mit Gundam wird nicht nur ein klassischer Anime, sondern eines der größten Sci-Fi-Franchises der ganzen Welt von Hollywood verfilmt. Steigt einer der angesagtesten Popstars in den Riesenroboter ein?

In Japan wurde Ende der 70er Jahre mit Mobile Suit Gundam eines der größten Sci-Fi-Universen der Welt losgetreten. Über 50 Anime-Titel später will die Produktionsfirma Legendary Entertainment nun ein Hollywood-Remake in Live-Action-Form in die Wege leiten. Laut Deadline wird dafür bereits Sydney Sweeney (Immaculate) in einer Hauptrolle gehandelt. Als zweiter im Mecha-Bunde könnte jetzt ein Popstar an Bord sein, der noch keinerlei Schauspielerfahrung hat.

Popstar Benson Boone im Sci-Fi-Blockbuster Gundam?

Wie Hollywood-Insider Jeff Sneider in seinem Blog The InSneider munkelt, soll sich der Popstar Benson Boone derzeit in Gesprächen für eine Rolle im amerikanischen Gundam-Film befinden. Man kennt ihn für virale Songs wie Beautiful Things , die zig bis Hunderte Millionen Aufrufe auf YouTube allein haben. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass Legendary den Erfolg der Sci-Fi-Adaption Dune kopieren möchte, indem man jemanden vom Typ her ähnlich zu Timothée Chalamet für das Projekt castet ...

Benson Boones Instagram-Profil:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gundam wurde von Yoshiyuki Tomino erfunden und erzählt von einer futuristischen Welt im Krieg. Die Menschheit hat mit Kolonien, Raumschiffen und Raumstationen das All besiedelt und bekämpft sich mit schwerstem Kriegsgerät in Form steuerbarer Riesenroboter. Besonders sogenannte New Types, weiterentwickelte Menschen mit übernatürlicher Eingebung, besitzen großes Talent dafür.

Regie bei der US-Adaption führt Jim Mickle, den man vor allem als Showrunner der Netflix-Serie Sweet Tooth kennt. Sci-Fi-Erfahrung hat er bisher nur durch seinen Film In the Shadow of the Moon gesammelt.

Big in Japan: 46 Jahre Sci-Fi-Gigant Gundam

Gundam feierte im letzten Jahr 45-jähriges Jubiläum und macht im Heimatland Japan 90 Prozent aller verkauften Modellbausätze aus. Es gibt unzählige Filme und Serien aus der Reihe und sogar mehrere lebensgroße Nachbildungen der Riesenroboter, wie etwa das 18-Meter-Modell an der Gundam Factory Yokohama. Seht selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer die Originalserie aus den 70ern streamen will, muss sich an den Anime-Dienst Crunchyroll wenden.