Eine der größten Sci-Fi-Reihen mit über 50 Serien feiert 45. Jubiläum: Die Ursprünge der gigantischen Saga könnt ihr auf Netflix ansehen

Seit 45 Jahren gibt es einen militärischen Sci-Fi-Anime, dessen Figuren 90 Prozent des Modellbaumarktes ausmachen. Wie alles begann, kann man in komprimierter Form auf Netflix unter die Lupe nehmen.

Das Stichwort Mecha-Anime ist geradezu synonym mit dem Titel Gundam. Die mächtigen Kampfmaschinen aus der Vorstellungskraft von Yoshiyuki Tomino waren zwar nicht die ersten Riesenroboter der japanischen Fiktion, wohl aber die einflussreichsten ihrer Art, die seit fast einem halben Jahrhundert definieren, wie das Sci-Fi-Subgenre aussieht. Zum 45. Geburtstag des ersten Animes Mobile Suit Gundam (Serienstart: 7. April 1979) ist die Reihe jedenfalls immer noch wohlauf und hat bereits weit über 50 Titel auf dem Robo-Buckel.

Darüber hinaus dominiert Gundam den in Japan riesigen Modellbaumarkt. Mit weit über 500 Millionen verkauften Bausätzen seit Serienbeginn macht dieser 90 Prozent des umkämpften Marktes aus. Kein Wunder, dass lebensgroße Exemplare, wie der sich sogar bewegende Mech in Yokohama , zu beliebten Attraktionen zählen.

Worum geht es im Sci-Fi-Franchise Gundam?

Die erste Serie Mobile Suit Gundam setzt einige Jahre nach der Besiedelung des Weltraums durch die Menschen ein, als das auf Raumschiffen und Stationen residierende Herzogtum Zeon die Föderationskolonie auf der Erde angreift. In den erbitterten Unabhängigkeitskrieg, der darauf folgt, werden auch Zivilist:innen, wie der 14-jährige Amuro Ray, hineingezogen.

Der Junge entpuppt sich als talentierter Pilot für den experimentellen Mobile-Suit-Prototyp RX-78, mit dem er sich der strategisch wichtigen Kampfstation White Base anschließt. Sein größter Gegner ist der charismatische Lieutenant Commander Char Aznable, ein sogenannter New Type, wie Menschen mit besonderer Intuition zum Steuern der Mechs genannt werden.

Sunrise/Bandai Offizielles Artwork zum 45. Gundam-Jubiläum

Neon Genesis Evangelion aus den 90ern wird oft als Mecha-Dekonstruktion beschrieben, die sich mit dem psychologischen Trauma des Riesenrobotersteuerns befasst. Aber bereits Gundam ist trotz des actionreichen Sci-Fi-Spektakels mit einer eindeutigen Antikriegs-Message ausgestattet, die immer wieder auf die zivilen Kosten des Konflikts hinweist. Kombiniert mit dem unwiderstehlichen Retro-Charme der noch immer unterhaltsamen Originalserie, ist diese geradezu Pflichtprogramm für Anime-Fans.

Wo kann man Gundam in Deutschland sehen?

Die erste Gundam-Serie wurde mit verbesserter Animation in drei Compilation-Filmen zusammengefasst, die ihr hierzulande auf Netflix streamen könnt. Dort findet ihr auch das direkte Film-Sequel Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack von 1988 sowie das aktuellere Mobile Suit Gundam: Hathaway von 2021. Im Laufe des Jahres 2024 soll zusätzlich eine sechsteilige CGI-Animationsserie namens Gundam: Requiem for Vengeance hinzukommen.

Für die bisher letzte TV-Serie, das gefeierte Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury von 2022, wendet ihr euch an den Anime-Streamingdienst Crunchyroll.