Eine komplette Sci-Fi-Serie mit 52 Episoden über Kult-Action-Figuren ist seit 4 Jahren fertig – und niemand weiß davon

Hasbro hat offenbar eine fertiggestellte Sci-Fi-Serie mit den Action-Figuren der Micronauts im Giftschrank stehen. Der wahrscheinlichste Grund ist bitter.

Die Filmgeschichte ist voller verpasster Chancen, eine schmerzhafter als die andere. Wie Showrunner Eric Rogers kürzlich enthüllte, gehört dazu auch ein Sci-Fi-Projekt über die Action-Figuren-Reihe Micronauts. Seinen Worten zufolge hält das Unternehmen Hasbro 52 fertige Episoden einer Animationsserie unter Verschluss.

Sci-Fi-Action-Serie über die Micronauts ist offenbar einer extrem kontroversen Strategie zum Opfer gefallen

Auf die Frage, welches abgesagte Projekt veröffentlicht werden solle, antwortete Rogers kürzlich voller Wut:

Micronauts. 52 halbstündige Episoden komplett fertig produziert. Fragt Hasbro, was damit passiert ist, denn sie wollen es mir nicht sagen. Die Arbeit an der letzten Folge haben wir im Januar 2020 abgeschlossen.

Die Spielzeugreihe Micronauts umfasst eine große Anzahl von Fahrzeugen, Robotern und Zubehör, die ab den 1970ern von diversen Firmen produziert wurde. Ursprünglich veröffentlichte sie das japanische Unternehmen Takara unter dem Namen Microman. Die Figuren zeichneten sich durch eine Vielzahl von Gelenken und austauschbaren Teilen aus.

Seit Ende der 1970er veröffentlichte Marvel diverse Comics zur Spielzeugvorlage. Das Microverse als Heimat der Micronauts taucht unter anderem anderen in Ant-Man auf. Die Spielzeugfiguren selbst haben es aber noch nicht auf die Leinwand geschafft, vermutlich aufgrund der schwierigen Lizenzlage.

Marvel Comics Micronauts in den Marvel-Comics

Eine Animationsserie zum Micronauts-Franchise war laut Anime News Network bereits 2018 geplant. Fünf Jahre später, im Hollywood-Streik von 2023, äußerte sich Rogers auf X erzürnt über das Debakel. Und konnte es sich nur auf eine Art erklären.

Rogers zufolge hat Hasbro die Serie eingestampft und dadurch Steuern gespart. Ein solcher Vorgang löste bereits 2022 im Falle des Superheldenfilms Batgirl großflächige Entrüstung aus.

Es steht zu erwarten, dass Micronauts niemals veröffentlicht wird. Eric Rogers fühlt sich dennoch bestärkt: "Die Aufmerksamkeit für meinen Tweet sollte Hasbro zeigen, wie viel Appetit es auf das [Micronauts-]Franchise gibt. Erkennt euer Publikum und macht es besser."

