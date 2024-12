Einen der besten Kriegsfilme könnt ihr nur noch 4 Tage kostenlos streamen

1986 spielte Charlie Sheen in einem Kriegsfilm-Meisterwerk mit, für das er ein Ausbildungslager durchlief. Das erschütternde Drama könnt ihr noch bis zum 16. Dezember gratis streamen.

Je echter, desto besser. Das dachte sich Star-Regisseur und Ex-Soldat Oliver Stone wohl, als er Platoon drehen wollte: Um ihnen ein Gefühl für den Krieg zu vermitteln, schickte er Charlie Sheen und andere Stars zwei Wochen lang in ein extrem anstrengendes Ausbildungscamp. Es hat geholfen: Der Film gilt vielen als Meisterwerk. Bis zum 16. Dezember 2024 könnt ihr ihn noch in der ARD Mediathek kostenlos anschauen.

Kriegsfilm in der ARD Mediathek: Charlie Sheen lebte für Platoon unter der Erde

Platoon dreht sich um den jungen Chris Taylor (Sheen), der sich als Soldat im Vietnamkrieg verpflichtet hat. Überfordert und schockiert von der Realität des Krieges, findet er in seinem Zug (engl. Platoon) zwei Autoritätsfiguren: Den gnadenlosen Staff Sergeant Barnes (Tom Berenger) und den großherzigen, aber desillusionierten Sergeant Elias (Willem Dafoe). Je näher der Feind rückt, desto größer wird auch die Grausamkeit in den eigenen Reihen.

Regisseur Oliver Stone, der bis 1968 selbst Soldat in Vietnam war, wollte seine Darsteller möglichst authentisch auf ihre Rollen vorbereiten und schickte sie in den philippinischen Dschungel. Dort lebten die Hollywood-Stars in einem Ausbildungslager nach militärischem Drill. Sheen erklärte später in einem Interview:

Es waren die längsten zwei Wochen meines Lebens. [...] Wir lebten unter der Erde und gruben unsere eigenen Fuchshöhlen. Wir trugen dieselben Klamotten und durften nicht duschen. Telefonate an unsere Agenten oder Briefe an Freundinnen waren nicht erlaubt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Resultat, das vielen als absolutes Meisterwerk seines Genres gilt, gibt es nur noch wenige Tage in der ARD Mediathek zu streamen. Wer die Gelegenheit verpasst hat, kann den Film bei Amazon oder Apple TV+ leihen oder kaufen. Neben Sheen, Dafoe und Berenger ist unter anderem Johnny Depp vor der Kamera zu sehen.