Heute läuft einer der besten Kriegsfilme überhaupt im TV: Er erschüttert mit seinen unglaublichen Bildern

Berührend, brutal und ehrlich ist unser heutiger TV-Tipp, der zu den besten Kriegsfilmen aller Zeiten zählt. In dem realistischen Film sind die Soldaten vor allem im Kampf gegen sich selbst.

Scarface-Regisseur Oliver Stone schrieb und inszenierte 1986 das Kriegsfilm-Meisterwerk Platoon, das auch der Beginn einer Trilogie über den Vietnamkrieg ist. Stone war selbst als freiwilliger Soldat in Vietnam stationiert und verarbeitete mit seinem Werk persönliche Erlebnisse. Nicht umsonst wird Platoon, der heute im TV läuft, wegen seiner realistischen Darstellungen gelobt. Bei uns landet er auf Platz 8 der besten Kriegsfilme.



Oliver Stone verarbeitet Kriegserfahrung in Platoon, der heute im TV läuft

Studienabbrecher Chris Taylor (Charlie Sheen) meldet sich im Jahre 1967 freiwillig zum Militäreinsatz in Vietnam, doch sein Idealismus verliert sich schon bald in den Schrecken des Krieges. Nicht nur feindliche Truppen sind eine Gefahr für das Platoon, auch innerhalb des Trupps kommt es zu Machtkämpfen zwischen dem skrupellosen Barnes (Tom Berenger) und dem sanftmütigen Elias (Willem Dafoe). Der Konflikt spaltet den Trupp und fordert erste Opfer.

20th Century Platoon

Gerade einmal sechs Millionen US-Dollar kostete Platoon und wurde zu einem Überraschungserfolg, der weltweit 138 Millionen an den Kinokassen einspielte. Stone setzte mit Geboren am 4. Juli und Zwischen Himmel und Hölle seine Vietnam-Trilogie fort, die Filme bauen inhaltlich jedoch nicht aufeinander auf. Trotz Starbesetzung (Tom Cruise, Tommy Lee Jones) konnten die Nachfolger nicht an den Erfolg von Platoon anknüpfen.

Hollywoodschauspieler im Militärcamp: So hart war die Vorbereitung für Platoon

Viel Lob erhielt Platoon auch für seine realistische Darstellung des Kriegsgeschehens und die kommt nicht von ungefähr. Oliver Stone schöpfte nicht nur aus seinen eigenen Erfahrungen, sondern sorgte auch für eine umfassende Vorbereitung. So berichtete Charlie Sheen im Interview mit CBS , dass die Schauspieler eine harte Zeit in einem Ausbildungslager in den Philippinen verbringen mussten.

Es waren die längsten zwei Wochen meines Lebens. [...] Wir lebten unter der Erde und gruben unsere eigenen Fuchshöhlen. Wir trugen dieselben Klamotten und durften nicht duschen. Telefonate an unsere Agenten oder Briefe an Freundinnen waren nicht erlaubt.

Ins militärische Drillcamp kamen unter anderem auch Johnny Depp, Forest Whitaker und John C. McGinley, die auch in den Nebenrollen für eine prominente Besetzung sorgen. Zumindest aus heutiger Sicht, denn vor 38 Jahren standen die drei noch am Anfang ihrer Karrieren.



Oliver Stones Kriegsfilm-Meisterwerk Platoon überzeugt mit "uneingeschränkter Ehrlichkeit"

Platoon gilt bis heute als Meilenstein seines Genres, was auch an seiner umfassenden Auseinandersetzung mit dem Kriegsgeschehen liegt. Die erschütternden Bilder werden euch bestimmt noch eine Weile beschäftigen. In einer bei Metacritic eingetragenen Besprechung von Tampa Bay Films heißt es:

Oliver Stones Platoon ist das ernüchterndste Vietnamkriegs-Epos aller Zeiten. Es ist ein uneingeschränkter Triumph für seine Ehrlichkeit, seine Kunstfertigkeit, seine Brutalität und seine offene Darstellung einer Nation – unserer Nation –, die durch Ideologie, Armut, Rassismus und Drogen gespalten ist.

Platoon bei Amazon Prime Video streamen

Wann läuft der Vietnam-Kriegsfilm Platoon im TV?

Oliver Stones Anti-Kriegsfilm läuft heute in der Nacht auf Sonntag, den 04. August um 00:55 Uhr auf ARD. Eine Wiederholung zeigt der Sender nicht, doch ihr könnt Platoon jederzeit bei Amazon Prime kaufen oder leihen.

