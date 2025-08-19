Einer der besten Abenteuerfilme der letzten 10 Jahre läuft heute im TV: Er ist immer noch viel zu unbekannt

Heute Abend könnt ihr tief in den brasilianischen Urwald eintauchen. Zumindest im TV, wo auf Arte ein sträflich unterschätzter Abenteuerfilm voller traumhafter Bilder läuft.

Abenteuerfilme werden oftmals mit rasanter Action und einer eher locker-humorvollen Tonart assoziiert. Regisseur James Gray (Ad Astra) wählte für sein 2016er-Werk Die versunkene Stadt Z jedoch einen komplett anderen Weg: ruhig, authentisch und streckenweise düster. Und dennoch – oder gerade deswegen – ist der Film einer der besten Genre-Beiträge der letzten 10 Jahre.

Heute Abend läuft der im Kino leider vollkommen zu Unrecht gefloppte Streifen im TV.

TV-Tipp Die versunkene Stadt Z: Worum geht es in dem Abenteuerdrama?

Die versunkene Stadt Z erzählt die wahre Geschichte des britischen Offiziers und Kartografen Percy Fawcett (Charlie Hunnam). Dieser reist im Jahr 1906 im Auftrag der Royal Geographical Society nach Südamerika, um das unerforschte Gebiet zwischen Brasilien und Bolivien zu vermessen.

Dabei wird in Fawcett eine grenzenlose Faszination für den brasilianischen Urwald entfacht, in dem er eine untergegangene Zivilisation vermutet. Fortan unternimmt er eine gefährliche Expedition nach der anderen, besessen von der Idee, die mysteriöse Stadt zu finden, die er selbst "Z" nennt.

Begleitet wird er dabei unter anderem von seinem Assistenten Henry Costin (Robert Pattinson) und später auch von seinem Sohn Jack (Tom Holland). Doch je tiefer sie in den tropischen Dschungel vorstoßen, desto finsterere Ausmaße nimmt ihre Reise an.

Trotz Stars und opulenter Bilder: Die versunkene Stadt Z floppte an den Kinokassen

Grays entschleunigte Inszenierung abseits gewohnter Muster könnte sicherlich einer der Gründe dafür gewesen sein, weshalb Die versunkene Stadt Z zu den weltweit größten Kino-Flops 2017 zählte.

Diese geringe Aufmerksamkeit wird dem Abenteuerdrama aber keinesfalls gerecht. Die von Kameramann Darius Khondji (Der schwarze Diamant) auf 35mm-Filmmaterial gebannten Bilder sind wahrlich beeindruckend und erzeugen mit zunehmender Laufzeit eine geradezu hypnotische Wirkung.

Dazu glänzen die Stars, allen voran Hauptdarsteller Charlie Hunnam, der hier in seiner ersten Hauptrolle nach dem Ende der Hit-Serie Sons of Anarchy zu sehen war und eine absolut überzeugende Vorstellung abliefert. Auch Pattinson und Holland fügen sich darstellerisch bestens in den Film ein, der eine zugleich atemberaubende und bedrohliche Welt präsentiert.

Wann läuft Die versunkene Stadt Z im TV?

Die versunkene Stadt Z läuft heute Abend am 24. August um 20.15 Uhr auf Arte. Die Wiederholung strahlt der Sender am 25. August um 23.30 Uhr aus.

In einer Streaming-Flatrate gibt es den Abenteuerfilm aktuell nicht, dafür könnt ihr ihn bei diversen Anbietern leihen oder kaufen.