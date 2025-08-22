In 12 Tagen endet die erfolgreichste Horrorreihe aller Zeiten: 10 Filme und über 2 Milliarden Dollar

Die Filme der Conjuring-Reihe haben zusammen mehr als 2 Milliarden Dollar an den Kinokassen eingespielt. Mit Conjuring 4: Das letzte Kapitel startet im September das Ende einer Ära.

Als von 12 Jahren James Wans Gruselschocker Conjuring auf der Leinwand startete, konnte wirklich niemand ahnen, dass dies der Startschuss für die erfolgreichste Horror-Filmreihe unserer Zeit sein würde. In wenigen Tagen startet jetzt bereits das letzte Kapitel über die Geschichte der Dämonologen Ed und Lorraine Warren im Kino. Was euch in Conjuring 4: Das letzte Kapitel erwartet und ob dies wirklich das Ende ist, erfahrt ihr hier.

Conjuring 4 ist das Ende einer Ära

Die ersten drei Conjuring-Filme tauchten in mehrere auf angeblich wahren Erlebnissen basierende Fälle der Warrens ein – von der Heimsuchung der Familie Perron 1971 über die Amityville-Morde und den Enfield-Poltergeist bis zum dämonischen Mordprozess gegen Arne Johnson im Jahr 1981. Das vierte und letzte Kapitel springt nun ins Jahr 1986, in dem Ed (Patrick Wilson) und Lorraine (Vera Farmiga) ihren eigentlichen Ruhestand für einen allerletzten Fall unterbrechen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Conjuring 4 schauen

Conjuring 4 Das letzte Kapitel - Trailer 2 (Deutsch) HD

Seit über 10 Jahren schon wird die Familie Smurl von einem Dämon tyrannisiert. Als sich Ed und Lorraine dem Fall annehmen, realisieren sie schon bald, dass dies ihr wohl bisher persönlichster werden wird. Denn bei der bösartigen Präsenz im Haus handelt es sich um den ersten Dämon, dem die Warrens viele Jahre zuvor begegnet sind. Die finstere Entität hat noch eine Rechnung mit ihnen offen und beginnt schließlich auch Tochter Judy (Mia Tomlinson) heimzusuchen.

Conjuring 4 beleuchtet nicht nur den letzten Fall der Warrens, sondern verabschiedet auch die beiden Hauptdarstellenden Vera Farmiga und Patrick Wilson aus dem Franchise, das vor 12 Jahren mit ihnen begonnen hat. Wie ihre Geschichte zu Ende gehen wird, können Horrorfans schon in wenigen Tagen selbst herausfinden.

Conjuring 4: Das letzte Kapitel startet am 4. September 2025 in den deutschen Kinos.

Wie geht es mit der Horror-Franchise nach Conjuring 4 weiter?

Über die vier Kernfilme über die Familie Warren hinaus ist das Conjuring-Universum in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Ablegern zu einem gewaltigen Franchise herangewachsen, das laut The Numbers weltweit über 2,3 Milliarden Dollar an den Kinokassen einspielen konnte. Insgesamt sind bisher 10 Filme erschienen.

Alle 10 Filme der Conjuring-Reihe im Überblick:

Abseits der Conjuring-Filme basieren die meisten anderen Kapitel nicht auf vermeintlich wahren Geschichten. Dass das Horror-Franchise mit dem letzten Conjuring-Film jetzt komplett beendet wird, ist mit Blick auf die Profitabilität der Marke so gut wie ausgeschlossen. Das untermauert auch eine Aussage von Richard Brener, CCO der Produktionsfirma New Line, im Gespräch mit dem Hollywood Reporter :

Auch wenn dies der letzte Teil der von uns genannten Phase 1 ist, sind wir zuversichtlich, dass wir noch mehr machen können.



Im Prinzip stellt Conjuring eine Art Avengers: Endgame des The Conjuring Universe dar, der zum Höhepunkt aller vorangegangenen Filme wird. Wie eine Phase 2 des Horror-Franchise ohne Beteiligung der Warrens aussehen könnte, ist bisher noch nicht bekannt.

Ein mögliches Projekt der nächsten Phase könnte ein Serienprojekt aus dem Conjuring-Universum sein, welches sich seit 2023 für den Streamingdienst HBO Max in der Entwicklung befindet.