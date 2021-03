Einer der besten Actionfilme aller Zeiten: Arnold Schwarzenegger bringt in 4K dein Heimkino zum Beben

Terminator 2: Tag der Abrechnung ist einer der besten Actionfilme aller Zeiten. Jetzt gibt es die 4K UHD Blu-ray-Edition des Effekte-Spektakels bei Amazon deutlich günstiger.

In Listen der besten Actionfilme aller Zeiten steht dieser Film regelmäßig ganz weit vorne: Terminator 2 - Tag der Abrechnung von James Cameron (Avatar) ist nicht nur eine der stärksten Fortsetzungen der 1990er Jahre, sondern auch ein Meilenstein der visuellen Effekte im Kino. Um den Kampf von Arnold Schwarzeneggers T-800 gegen den T-100 (Robert Patrick) in bester Bildqualität zu genießen, lohnt sich der Film für Fans auf jeden Fall in 4K-Qualität.

Einer der besten Actionfilme aller Zeiten in 4K-Qualität - und günstiger als sonst

Bei Amazon * gibt es derzeit die 4K Ultra HD Blu-ray von Terminator 2: Tag der Abrechnung fünf Euro günstiger, nämlich für 20,99 Euro.

Damit liegt der Preis nicht nur unter dem Niveau des Online-Versandhandels, die 4K-Edition ist auch 7 Euro günstiger als bei der Konkurrenz von MediaMarkt * und Saturn *.

Was bietet die Edition des Arnold Schwarzenegger-Klassikers?

Die 4K-Edition bietet insgesamt drei Fassungen des Actionfilm-Klassikers. Die Kinofassung (ca. 137 Minuten) liegt in 4K vor. Außerdem finden sich auf der beiliegenden Blu-ray die Special Edition (ca. 153 Minuten) und die Extended Special Edition (ca. 155 Minuten).

Wer glaubt, den Kampf von Linda Hamiltons Sarah Connor um das Leben ihres Sohnes John (Edward Furlong) schon in und auswendig zu kennen, könnte hier noch die ein oder andere neue Facette entdecken. In Sachen Extras wird nicht gespart. Mehrere Audiokommentare mit James Cameron und Kolleg*innen sowie ein Making of und eine Dokumentation warten auf Neugierige.

Deshalb lohnt sich 4K für echte (Heim)Kino-Fans

Die 4K-Blu-ray ist derzeit das am höchsten auflösende Format für Heimvideo-Scheiben, das es gibt. Die hohe Auflösung ermöglicht mehr Details und flüssigere Bewegungen beim Abspielen der Filme, die Hintergründe werden schärfer, was gerade bei Blockbustern mit großen Actionschauwerten und aufwendiger Ausstattung wichtig ist.

