Einer der besten Filme 2023 jetzt im Kino: Genialer Thriller zeigt Liebesgeschichte zwischen Ermittler und (mutmaßlicher) Mörderin

Sieben Jahre ist es her, dass Park Chan-wook mit einem Film auf der großen Leinwand vertreten war. Mit dem meisterhaften Die Frau im Nebel meldet sich der Oldboy-Regisseur endlich zurück.

Park Chan-wook hat seit seinem Durchbruch mit Joint Security Area einige denkwürdige Filme geschaffen, die bis heute inspirieren und von anderen Filmschaffenden zitiert werden. Besonders seine Rache-Trilogie (Sympathy for Mr. Vengeance, Oldboy und Lady Vengeance) ist nicht mehr aus dem gegenwärtigen Kino wegzudenken.



Der von vielen Fans als sein bester Film bezeichnete Oldboy hat 2013 sogar ein Remake erfahren. Niemand Geringeres als Spike Lee war dermaßen begeistert von dem südkoreanischen Original, dass er eine US-Version drehte. Park Chan-wook hat sich derweil im Fernsehen mit einer Serie ausprobiert: Die Libelle.

Die Frau im Nebel: Park Chan-wook kehrt mit meisterhafter Thriller-Romanze ins Kino zurück

Sieben Jahre ist es her, dass der Park Chan-wook das letzte Mal mit einem Werk im Kino vertreten war. 2016 begeisterte er mit dem sinnlichen Thriller Die Taschendiebin. Sein jüngstes Werk schließt direkt an diese Sinnlichkeit an: Die Frau im Nebel, der seit Donnerstag im Kino läuft, ist eine atemberaubende Liebesgeschichte.

Hier könnt ihr den Trailer zu Die Frau im Nebel schauen:

Die Frau im Nebel - Trailer (Deutsch) HD

Bevor wir zur Liebe kommen, passiert ein Mord: Ein Mann wird von einem Felsen gestürzt, den er zuvor erklommen hat. Mehrere hundert Meter fällt er in die Tiefe. Das Verbrechen, das zuerst als Unfall abgetan wird, ruft den Polizisten Hae-joon (Park Hae-il) auf den Plan. Der interessiert sich vor allem für eine Person: die Witwe.

Die aus China nach Korea geflohene Seo-rae (Tang Wei) ist eine überaus faszinierende, rätselhafte Figur. Zwischen ihr uns Hae-joon entsteht eine hypnotisierende Beziehung im Angesicht des Todes. Blicke, die sich begegnen. Hände, die sich berühren. Grenzen, die überschritten werden. Was ist, wenn sie die Mörderin ist?

Die Frau im Nebel ist eine wundervolle, moderne Liebeserklärung an Alfred Hitchcock

Park Chan-wook breitet in 139 Minuten einen Film voller unerwarteter Wendungen aus, der sich besonders vor einem Großmeister des Kinos verbeugt: Alfred Hitchcock. Hae-joon erlebt hier im Grunde seinen eigenen Vertigo – Aus dem Reich der Toten und verliert sich im Labyrinth seiner eigenen Obsession. Von den knallharten Rachethrillern, die einst Parks Karriere definierten, sind wir an diesem Punkt weit entfernt.

Die Frau im Nebel ist ein deutlich feinfühligerer, ruhigerer Film. Aber keine Angst, langweilig wird er nie. Viele verspielte Ideen, die zahlreichen Twists und das Spannungsverhältnis zwischen den Hauptfiguren sorgen für eine ungewöhnliche Mischung aus Thriller und Liebesgeschichte, die bis zur letzten Minute fesselt.

