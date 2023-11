Einer der besten Kriegsfilme aller Zeiten jetzt gratis bei Amazon: Er geht 172 Minuten und Tarantino liebt ihn so sehr, dass er eine ganze Szene kopierte

Dieser Kriegsfilm schaffte es in Quentin Tarantinos Top 10 der besten Filme aller Zeiten. Jetzt könnt ihr ihn gratis streamen. Wir zeigen euch außerdem die Szene, die Tarantino in sein eigenes Meisterwerk übernahm.

Ein Film wie ein Monument und ihr könnt ihn komplett kostenlos sehen: Gesprengte Ketten erschien im Jahr 1963, nicht mal 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Er erzählt die Geschichte britischer, amerikanischer und französischer Kriegsgefangener, die aus einem Nazi-Lager ausbrechen. Das Meisterwerk mit Steve McQueen ist seit dieser Woche bei Freevee verfügbar.

Wie funktioniert Freevee? Das Angebot von Freevee findet ihr direkt auf der Streaming-Plattform von Amazon. Es finanziert sich durch Werbung. Das heißt, Filme und Serien werden von kurzen Spots unterbrochen. Gesprengte Ketten bei Amazon Freevee streamen *

Worum geht es in Gesprengte Ketten und warum ist der Film so gut?

Die Handlung: Im Zweiten Weltkrieg werden die alliierten Kriegsgefangenen in einem großen Gefangenenlager zusammengelegt. Die Nazis haben jedoch nicht damit gerechnet, dass die Alliierten sich auch hier zusammentun und einen Fluchtplan schmieden.

Zuerst sind es nur einzelne Fluchtversuche, doch irgendwann wird daraus eine große Organisation, die 250 Gefangenen zur Flucht verhelfen soll. Experten werden spezielle Jobs zugewiesen. So gibt es einen, der für gefälschte Ausweise zuständig ist, ein anderer muss Erde, die beim Tunnelbau angefallen ist, unauffällig entsorgen. Doch ist es wirklich möglich, einen Ausbruch in diesem großen Ausmaß durchzuführen?

Capelight Pictures Steve McQueen in Gesprengte Ketten

Was ist an Gesprengte Ketten so gut? Die Mischung aus Gefängnis- und Kriegsfilm fesselt mit einer epischen und bedeutsamen Geschichte, die die noch frischen Kriegstraumata für eine ganze Generation aufarbeitete und dabei zeitlos ist. Stars wie Steve McQueen, James Garner und James Coburn sind in dem Meisterwerk von John Sturges zu sehen.

Was hat Quentin Tarantino mit Gesprengte Ketten zu tun?

Quentin Tarantino zählt Gesprengte Ketten zu seinen persönlichen 10 Lieblingsfilmen . Darin sind auch Werke wie Der weiße Hai und Apokalypse Now vertreten. Im Jahr 2019 zeigte der Pulp Fiction-Regisseur, wie sehr er Gesprengte Ketten verehrt.

In Once Upon a Time ... in Hollywood ließ er Leonardo DiCaprio in seiner Rolle als Rick Dalton eine berühmte Szene aus Gesprengte Ketten bis ins letzte Detail nachspielen. DiCaprios Figur sprach für Steve McQueens Charakter Captain Virgil Hilts vor, erhielt die Rolle aber nicht.

Gesprengte Ketten umfasst eine stolze Länge von 172 Minuten. Bei Amazon Freevee könnt ihr den Film ab sofort gratis streamen.

