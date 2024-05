Einer der besten Rache-Thriller aller Zeiten: Bestellt das neue 4K-Mediabook vor, bevor es ausverkauft ist

Im Rache-Thriller Oldboy verbinden sich eindrückliche Bildkompositionen, mit brutaler Action und einer intensiven Handlung. Jetzt könnt ihr das Meisterwerk im limitierten Mediabook vorbestellen.

Oldboy von Park Chan-wook ist ein Rache-Thriller mit so gewaltigen Plot-Twists, dass man wirklich nicht zu viel verraten kann. Eines ist gewisse: Wer ihn einmal gesehen hat, vergisst ihn nicht so schnell wieder. Der Film gehört bei uns auf Platz 5 der besten Psychodramen, aber auch die Action- und Kampf-Szenen sind so bildgewaltig, dass sich Oldboy auch auf Platz 7 der besten Actionfilme aller Zeiten befindet.



Am 4. Juli erscheint Oldboy in der limitierten Collector's Edition im Mediabook und kann bereits jetzt vorbestellt werden. Neben vier Discs könnt ihr euch auf ein 24-seitiges Booklet freuen.

Oldboy im limitierten Mediabook mit zwei Bonus-Blu-rays

Das südkoreanische Meisterwerk erscheint in höchster Qualität auf 4K UHD und Blu-ray. Für die Augen gibt es Dolby Vision und HDR 10 und für die Ohren, wird erstmals auch die deutsche Tonspur in Dolby Atmos versehen. Das umfangreiche Bonusmaterial ist auf zwei Bonus-Blu-rays aufgeteilt. Auf der einen befindet dich eine 111-minütige Dokumentation über Oldboy. Auf der zweiten Bonus-Disc findet ihr unter anderem verschiedene Audiokommentare, ein zehnteiliges Making-of, ein Videotagebuch und Interviews mit Cast & Crew.

Darum geht es in dem koreanischen Meisterwerk Oldboy

Der Geschäftsmann Oh Dae-su (Choi Min-sik) wird ohne erkennbaren Grund entführt und in einen fensterlosen Raum eingesperrt. Nach fünfzehn Jahren der vollkommenen Isolation wird er ebenso unvermittelt wieder frei gelassen. Sein Peiniger gibt Oh Dae-Su fünf Tage Zeit, um selbst hinter den Grund seiner Entführung zu kommen, andernfalls werden die Konsequenzen tödlich für ihn und seine Liebsten sein.

Oldboy: Bildgewaltige Action und eine intensive Story

Als Oldboy 2003 in den Kinos erschien, konnte er zahlreiche Preise einsammeln, unter anderem auch den großen Preis der Jury, der zweitwichtigsten Auszeichnung beim Filmfestival in Cannes. Jury-Präsident war damals kein Geringerer als Quentin Tarantino. Zehn Jahre später erschien das in der Luft zerrissene amerikanische Remake und nun will sich Regisseur Park nochmal an den Stoff wagen und Oldboy zu einer Serie adaptieren. Ob das gelingen wird? Immerhin gilt Oldboy als ein Meisterwerk der Filmkunst.

Was Oldboy von vielen Rache-Thrillern abhebt, ist die großartig durchstilisierte Bildkomposition mit teils surrealen Motiven. Die Gewaltdarstellung reicht von anspruchsvoll choreografierter Martial Arts bis hin zu brutalen Folterszenen. Hauptdarsteller Choi Min-sik liefert eine unglaublich dichte Performance und setzt auch die Schattenseiten seiner Figur gekonnt in Szene.



Zu all der Gewalt gesellt sich eine vielschichtige Handlung, die zunächst so viele Fragen aufwirft, dass man einfach dran bleiben will, um das Rätsel zu lösen. Nach und nach verschwimmen in Oldboy die Grenzen zwischen Gut und Böse und am Ende bleibt ein Finale, das unter die Haut geht und im Kopf bleibt.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.