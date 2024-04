Einer der härtesten Rache-Thriller bekommt drittes (!) Remake: Dieses Mal gibt es aber weniger Grund zur Sorge

Der koreanische Film Oldboy ist für einen brillanten Hauptdarsteller, knallharte Action und einen kranken Twist bekannt, den wir hier natürlich nicht verraten. Nach zwei mäßigen Remakes kommt jetzt ein weiterer Versuch.

Regisseur Park Chan-wook (aktuell durch The Sympathizer im Gespräch) ist spätestens seit seiner genialen Rache-Trilogie weltbekannt. Diese besteht aus den Thrillern Sympathy for Mr. Vengeance, Oldboy und Lady Vengeance, die zwischen 2002 und 2005 erschienen sind.

Vor allem Oldboy ist vielen über eine Ecke durch das verrufene US-Remake mit Josh Brolin ein Begriff, die einige Jahre nach der indischen Version Zinda - Ein gestohlenes Leben herauskam. Einen weiteren Adaptionsversuch unternimmt Park jetzt selbst in Zusammenarbeit mit Lionsgate Television, die für Serien wie Yellowjackets und The Rookie verantwortlich zeichnen. Allerdings nicht in Filmform.

Worum geht es im Rache-Thriller Oldboy? (Spoilerfrei)

Oldboy basiert lose auf dem gleichnamigen Manga aus Japan. In der südkoreanischen Filmversion wird ein Mann namens Oh Dae-su (Min-sik Choi) aus unbekannten Gründen entführt und für 15 Jahre in ein Zimmer eingesperrt. Zu seiner großen Überraschung lässt man ihn nach all der Zeit einfach wieder laufen, um ihn das Rätsel seiner Freiheitsberaubung lösen zu lassen.

capelight pictures Szene aus Oldboy (2003)

In einem japanischen Restaurant macht Dae-su die Bekanntschaft der jungen Sushi-Köchin Mido (Hye-jeong Kang), die Mitleid mit dem verstörten Gast hat und sich mit ihm auf die Suche nach Antworten macht. Dabei kommen sie einem kriminellen Unterfangen und einem einflussreichen Mann namens Lee Woo-jin (Ji-tae Yoo) auf die Spur, der eine lang zurückreichende Verbindung zu Dae-su zu haben scheint.

Das Thriller-Meisterwerk soll als Serie adaptiert werden

Laut The Hollywood Reporter planen Park und Lionsgate nun eine englischsprachige Serienadaption des Stoffes. Im Statement sagte der Filmemacher, dessen Beteiligung Oldboy-Ultras immerhin milde stimmen kann:

Lionsgate Television teilt meine kreative Vision, Oldboy in die neue Welt des Fernsehens bringen zu wollen. Ich freue mich darauf, mit einem Studio zusammenzuarbeiten, das für mutige, originelle und risikoreiche Storys steht.

Von Seite des Studios fügte man hinzu:

Park ist einer der visionärsten Geschichtenerzähler unserer Generation und wir sind gespannt darauf, ihn zum Partner zu haben, um sein cineastisches Meisterwerk auf den Fernsehbildschirm zu bringen. Die Serienadaption von Oldboy wird rohe emotionale Kraft, ikonische Kampfszenen und einen viszeralen Stil haben, die den Film zum Klassiker gemacht haben.

Streamen kann man die südkoreanische Filmvorlage übrigens als Leih- und Kauftitel bei Amazon, Sky, Apple TV und weiteren Diensten.

Wann startet die Oldboy-Serie?

Aktuell befindet sich die Serienversion von Oldboy nur in einem frühen Planungsstadium. Bisher ist noch kein Streaming-Dienst oder TV-Sender in das Projekt involviert. Es könnte daher noch einige Jahre dauern, bis wir das neue Remake (wenn überhaupt) zu sehen bekommen.

