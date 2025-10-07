Einer der besten Regisseure unserer Zeit dreht endlich neuen Film: Er spielt im Gefängnis mit Cillian Murphy und Daniel Craig

Der neue Film von Damien Chazelle, seines Zeichens jüngster Oscar-Regisseur aller Zeiten, steht nun fest: Für das Gefängnisdrama holt er sich Daniel Craig und Cillian Murphy vor die Linse.

Gleich zu Beginn seiner Karriere lieferte Damien Chazelle mit Whiplash und La La Land zwei Meisterwerke ab, wofür er prompt zum Regie-Wunderkind Hollywoods erklärt wurde. Für letzteren Film erhielt er 2017 schließlich sogar den Oscar als bester Regisseur – mit gerade einmal 32 Jahren. Bis heute Rekord, gab es in der Filmgeschichte doch keine jüngere Person, die in dieser Kategorie gewinnen konnte.

Auch mit Babylon, seiner bisher letzten Regie-Arbeit, bewies Chazelle, dass er zu den genialsten Vertretern seiner Zunft gehört. Leider erhielt das 3-Stunden-Epos nicht die verdiente Aufmerksamkeit und wurde stattdessen zu einem der größten Flops der letzten Jahre.

Findet der Regisseur mit seinem nächsten Film wieder in die Erfolgsspur zurück? Darauf lässt sich zumindest hoffen, wenn man die Namen der beteiligten Stars hört: So werden Oscarpreisträger Cillian Murphy (Oppenheimer) und Ex-007-Darsteller Daniel Craig die Hauptrollen in dem geplanten Gefängnisdrama übernehmen.

Damien Chazelle dreht Knastdrama mit Cillian Murphy und Daniel Craig

Deadline berichtete bereits im zurückliegenden Mai erstmals von dem noch unbetitelten Film, für den Chazelle auch als Drehbuchautor und Produzent fungieren wird. Nachdem es mehrere Monate keine neuen Informationen zu dem Projekt gab, lieferte nun Chazelles Stammkomponist Justin Hurwitz ein vielversprechendes Update. Dieser bestätigte, dass das Knastdrama definitiv Chazelles nächster Film wird und das beste Skript habe, das er je gelesen habe.

Weitere Informationen zur Handlung oder dem Starttermin des Gefängnisfilms gibt es bislang allerdings noch nicht. Laut World of Reel wird Hurwitz, der schon für sämtliche bisherigen Werke Chazelles den Score schrieb, erneut die Filmmusik beisteuern.

Cillian Murphy und Daniel Craig standen bereits vor über 25 Jahren gemeinsam vor der Kamera

Für Murphy und Craig stellt Chazelles Film übrigens nicht die erste Zusammenarbeit dar. Beide spielten bereits im Jahr 1999 in dem Kriegsdrama Der Schützengraben von William Boyd mit, der heute praktisch in Vergessenheit geraten ist. Während Craig darin eine der Hauptrollen übernahm, war Murphy nur in einer kleinen Nebenrolle zu sehen.

Jedoch waren beide damals noch weit von einem Star-Status entfernt und sollten erst Jahre später ihren Durchbruch in Hollywood schaffen. Heute sieht das natürlich ganz anders aus, weshalb es wenig verwunderlich ist, dass Chazelle auf die beiden charismatischen Darsteller für sein Gefängnisdrama setzt.