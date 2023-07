Barbie-Star Margot Robbie hat erst dieses Jahr in einem 3-Stunden-Meisterwerk mitgespielt, das im Kino komplett untergegangen ist

Der Barbie-Film bricht gerade einen Rekord nach dem anderen. Hauptdarstellerin Margot Robbie war dieses Jahr aber auch in einem gigantischen Kinoflop zu sehen, der 87 Millionen Dollar Verlust gemacht hat.

Mit Barbie hat Margot Robbie endgültig bewiesen, dass sie einer der größten Hollywood-Stars unserer Zeit ist. Nach einer Woche hat die Spielzeugverfilmung eine beachtliche Anzahl an Rekorden gebrochen und über 500 Millionen US-Dollar eingespielt. Ein Ende des Erfolgs ist nicht in Sicht. Barbie könnte Milliardärin werden.

Anfang des Jahres musste Robbie dennoch eine Niederlage einstecken. Das dreistündige Hollywood-Epos Babylon erlitt Schiffbruch an den Kinokassen. Jetzt könnt ihr den Film bei Paramount+ im Abo streamen. Lasst euch durch den Flop nicht abschrecken: Babylon ist eine unglaublich mitreißende Liebeserklärung an das Kino.

Babylon: Vor Barbie hat Margot Robbie das Hollywood einer längst vergangenen Ära erobert

Hollywood in den 1920er Jahren: Wilde Partys mit jeder Menge Sex und Drogen halten die Traumfabrik auf Trab. Bis in die frühen Morgenstunden wird gefeiert, ehe sich die Stars verkatert zum Set schleppen, um den nächsten Film zu drehen. Auch die junge Nellie LaRoy (Margot Robbie) träumt davon, eines Tages vor der Kamera zu stehen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Babylon schauen:

Babylon - Trailer 2 (Deutsch) HD

Ehe sie sich versieht, landet sie auf einem Filmset und mausert sich zur Szenendiebin. Das Publikum ist begeistert und Nellie wird zum Star. Allzu lange soll ihr Ruhm jedoch nicht anhalten. Die Ära des Stummfilms neigt sich dem Ende und die sogenannten Talkies übernehmen das Kino. Ein Kino, in dem Nellie keinen Platz mehr hat.

Genauso rasant wie der Tonfilm das Denken in Hollywood verändert, ist Babylon in Szene gesetzt. Vergessen sind die verträumten Bilder, mit denen sich Damien Chazelle in La La Land vor der Filmgeschichte verbeugte. Mit Babylon hat er eine kompromisslose, rauschhafte Leinwanderfahrung geschaffen, die keine Zeit zum Luftholen lässt.

Trotz Barbie-Star Margot Robbie: Babylon ist einer der größten Flops der letzten Jahre

80 Millionen US-Dollar hat Paramount in die Produktion von Babylon investiert, ganz zu schweigen von zusätzlichen Marketingkosten. Weltweit konnte der Film allerdings nur 63 Millionen US-Dollar einspielen. Wie Deadline im April berichtete, soll das Studio am Ende 87 Millionen US-Dollar Verlust gemacht haben.

Der Karriere von Margot Robbie hat das nicht geschadet. Im Gegensatz zu der von ihr verkörperten Nellie LaRoy ist ihr Stern in Hollywood noch nicht am Sinken. Ihr nächster Blockbuster nimmt bereits Form an: Zusammen mit ihrem Barbie-Co-Star Ryan Gosling ist sie im neuen Ocean's-Film zu sehen, der in den 1960er Jahren spielt.

