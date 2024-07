Einer der besten Samsung QLED-TVs ist gerade günstig wie nie – und das Bild ist schlicht überragend

Schon vor dem Prime Day gibt es bei Amazon ein Top-Angebot, dass ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Einen der besten QLED-Fernseher von Samsung gibt es mit 55 Zoll zum absoluten Tiefstpreis.

Der Samsung QN95C war letztes Jahr der beste QLED-TV mit 4K im Sortiment der des südkoreanischen Konzerns. Sein helles NEO QLED-Display mit Mini-LED-Beleuchtung überzeugt auf ganzer Linie und macht den Fernseher zu einer ernstzunehmenden Alternative gegenüber OLED-TVs. Bei Amazon bekommt ihr ihn jetzt zum Bestpreis.



Samsung QN95C im Tiefstpreisangebot Deal Zu Amazon

Sind euch 55 Zoll zu klein, dann könnt ihr euch auch die 65-Zoll-Variante * im Angebot sichern. Wenn ihr euch erstmal einen Überblick über die besten TVs in jeder Preisklasse verschaffen wollt, dann empfehle ich euch die umfangreiche TV-Kaufberatung bei den Kolleg:innen von GameStar Tech.

Es muss nicht immer OLED sein: Samsung QN95C

4K-TVs mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung und Full Array Local Dimming kommen den perfekten Kontrasten und natürlichen Farben von OLED-Fernsehern schon sehr nah. Dazu gibt es noch weitere Vorteile beim QN95C:

Die Helligkeit und vor allem die Spitzenhelligkeit ist extrem hoch – so hoch, dass nicht mal die besten OLEDs mithalten können. Bis zu 2.000 Nits werden erreicht. Das ist erstens super, wenn ihr auch bei Tageslicht fernsehen möchtet, und zweitens werden so Effekte in HDR noch besser in Szene gesetzt. Das kann zum Beispiel das Mündungsfeuer in einem Actionfilm sein oder der Blitz eines Zaubers bei Harry Potter.

Der Samsung-QLED ist sehr gut entspiegelt, was wiederum vor allem tagsüber ein immenser Vorteil ist. Ihr müsst also nicht jedes Mal die Rollläden heruntermachen oder die Vorhänge zuziehen.

Auch der Blickwinkel ist äußerst stabil, das heißt, dass ihr auch von der Seite noch ein gutes Bild habt. So könnt ihr ruhig eure Freund:innen zum Fußball- oder Filmabend einladen, ohne dass jemand Abstriche machen muss.

Top-Ausstattung lässt kaum was zu wünschen übrig

Kommen wir zum technischen Teil. Wie es sich für Premium-Fernseher gehört, bekommt ihr viermal HDMI 2.1 mit 120 Hz. Für flüssiges Gaming sind außerdem ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate) dabei. Dazu ist die Eingabeverzögerung sehr niedrig, was besonders bei schnellen Spielen ein Vorteil ist.

Wie bei Samsung üblich werden HLG, HDR10 und HDR10+ unterstützt, Dolby Vision gibt es weiterhin nicht. Das ist schon etwas schade, da Dolby Vision bei vielen Netflix-Produktionen und einigen Filmen auf Blu-ray genutzt wird. Trotzdem sieht das Bild auch ohne Dolby Vision großartig aus.

Das Smart-TV-System glänzt mit einer riesigen Auswahl an Apps, bei der nur wenige Konkurrenten mithalten können. Die Bedienung ist allerdings Geschmackssache und die One Remote kann nicht mit der genialen Magic Remote von LG mithalten.

Für um die 1.000 Euro wird es derzeit schwer sein, einen besseren 55-Zoll-Fernseher zu ergattern. Wollt ihr lieber einen OLED-TV, dann raten wir euch bis, zum Prime Day zu warten, denn da könnte es einige Kracher geben.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.