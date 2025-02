Einer der besten Schauspieler der Welt ist zurückgekehrt: Jack Nicholson stand nach 10 Jahren wieder vor der Kamera

Shining- und Departed-Star Jack Nicholson ließ sich zum ersten Mal seit zehn Jahren in der Öffentlichkeit blicken. Er trat auf, um seinen Kollegen Adam Sandler zu unterstützen.

Jack Nicholsons letzter Film war die romantische Komödie Woher weißt Du, dass es Liebe ist von 2010. Seitdem ist es ruhig geworden um die 87-jährige Schauspiellegende. 2015 ließ er sich noch mal in der Sketch-Sendung Saturday Night Live blicken. Einen Gig, den er zum 50. SNL-Jubiläum am vergangenen Wochenende glatt noch mal wiederholte, um seinen Kollegen Adam Sandler kurz anzukündigen. Seht selbst:

Seine erste Filmrolle hatte Nicholson 1958 im Film The Cry Baby Killer. Es folgte eine über 50-jährige Schauspielkarriere mit unvergesslichen Highlights wie Einer flog über das Kuckucksnest, Shining von Stanley Kubrick und Departed - Unter Feinden von Martin Scorsese. Insgesamt 80 Titel machen seine Filmografie aus, die unter anderem mit drei Oscars belohnt wurde.

Wird Schauspiellegende Jack Nicholson noch einen Film drehen?

Fans des expressiven Ausnahmeschauspielers sollten abseits von kleinen SNL-Auftritten nicht mehr auf einen weiteren Spielfilm mit ihm wetten. Im vorletzten Jahr sprachen Sandler und Marc Maron im Podcast WTF With Marc Maron über Jack Nicholson (via The Wrap ). Moderator Maron gab dabei folgende Anekdote zum Besten:

Ein Freund von mir wollte ihn in einen Film stecken. Und er hat sich mit ihm unterhalten. Aber Jack meinte: 'Ich will es nicht tun. Weißt du, was ich heute gemacht habe? Ich saß unter einem Baum und habe ein Buch gelesen.'

Klingt ganz so, als würde der US-Schauspieler seinen Ruhestand mehr als genießen. Nach zwölf Oscarnominierungen hat er sich diesen auch mehr als verdient.

In die Fußstapfen des talentierten Vaters sind übrigens die beiden Kinder Lorraine und Ray Nicholson getreten. Die Tochter war etwa im Sport-Biopic Soul Surfer zu sehen, der Sohnemann im Horror-Sequel Smile 2.