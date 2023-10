Vor 50 Jahren erschien der Kult-Sci-Fi-Film Westworld – und vor 7 Jahren das Serien-Remake. Zum Jubiläum kriegt der Klassiker eine neue Edel-Heimkinoversion.

In der Sci-Fi-Welt kann Westworld problemlos in einer Reihe mit Terminator und Blade Runner genannt werden. Die Einflüsse des Regie-Debüts von Jurassic Park-Schöpfer Michael Crichton reichen bis heute. Jetzt – zum 50-jährigen Jubiläum – erscheint der KI-Horror aus dem Jahr 1973 in einem Edel-Steelbook.

Westworld-Steelbook kaufen Deal Amazon

Am 19. Oktober 2023 wird die limitierte Westworld-Edition ausgeliefert. Schon jetzt könnt ihr das Steelbook bei Amazon vorbestellen *. Warum sich das lohnt, erfahrt ihr hier.

Westworld wurde mit einer ebenbürtigen Serie neu aufgelegt

In einer Zukunftsversion von 1983 bietet das Unternehmen Delos den ultimativen Vergnügungspark mit drei Welten an: Westworld mit Cowboys, das Mittelalter mit Rittern und das Römische Reich. Die Besucher:innen können sich hier ohne Rücksicht auf die Androiden austoben. Doch dann wenden sich die Maschinenmenschen zunehmend gegen die zahlende Kundschaft

2016 griff Christopher Nolans Bruder Jonathan Nolan die Westworld-Idee für eine Serie auf und modernisierte sie zusammen mit Lisa Joy. Das Westworld-Projekt war aufwendig: Schon der Dreh der ersten Staffel blähte das Budget auf: 100 Millionen Dollar soll sie gekostet haben . In den folgenden drei Staffeln stiegen die Kosten, das Gesambudget der Serie lag bei nicht weniger als 460 Millionen Dollar.

Was bietet das Steelbook von Westworld?

Universal Pictures Germany Universal Pictures Germany

Neben der schicken Aufmachung erhaltet ihr mit dem Westworld-Steelbook folgende Features:

Doppelseitiges Poster

Artcards

Making Of

TV-Dokumentation

Trailer

Westworld-Steelbook bei Amazon vorbestellen *



Auf wie viele Exemplare genau das Steelbook limitiert ist, ist nicht bekannt. Wenn ihr das Steelbook wirklich haben wollt und die Inhalte euch überzeugen, sollte ihr sicherheitshalber aber nicht zu lange zögern und die Vorbestelloption nutzen. Editionen dieser Art sind erfahrungsgemäß schnell ausverkauft.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.