Einer der besten Sci-Fi-Horror-Filme aller Zeiten: Das ist die beste fürs Heimkino erhältliche Fassung

Ridley Scott erschuf mit Alien einen packenden Weltraumhorror, der auch noch 40 Jahre später spannend bleibt. Kinogeschichte schrieb er auch mit der ersten weiblichen Actionheldin Ellen Ripley. Ihren Kampf kann man in der Heimkinofassung in 4K verfolgen.

Auch nach über 40 Jahren begeistert Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt die Filmfans. Nach wie vor gehört der 1979 erschienene Film von Ridley Scott zu den besten Sci-Fi-Horrorfilmen aller Zeiten und hat ein ganzes Franchise begründet, was immer noch fortgeführt wird. Auf Amazon gibt es die Edition in bester Ton- und Bildqualität.

Die Edition enthält den Film in der Kinofassung und als Director's Cut. Als Bonusmaterial gibt es Audiokommentare von Ridley Scott, den Schauspieler:innen und dem Filmteam aus dem Jahr 2003. Außerdem können sich Fans auf die isolierte Filmmusik und sieben entfallene Szenen freuen. Neben der 4K-Edition * ist die anlässlich zum 40. Geburtstag erschienene Heimkinofassung auch auf Blu-ray * und DVD * erschienen.

Darum geht es in Alien

Die Crew des Raumschiffs Nostromo ist nach einem Erkundungsflug auf dem Rückweg zur Erde, doch ein Notsignal lockt sie auf einen unbekannten Planeten. Dort saugt sich ein fremder Organismus an einem der Männer fest, der sich an Bord in eine schreckliche Bestie verwandelt. Das Alien tötet auf grauenvolle Weise ein Besatzungsmitglied nach dem anderen. Die zweite Offizierin Ellen Ripley (Sigourney Weaver) versucht einen kühlen Kopf zu bewahren und nimmt den Kampf auf.

Ripley - die erste Actionheldin der Filmgeschichte

Sigourney Weaver war die erste Actionheldin, die ihren männlichen Rollen gleichgestellt war. Die Drehbuchautoren Dan O'Bannon und Ronald Shusett hatten in ihr Drehbuch eine Notiz geschrieben, dass alle Rollen unisex seien und beliebig mit Frauen und Männern besetzt werden könnten. Doch auch sie waren überrascht, als Ridley Scott sich tatsächlich für eine Frau in der Hauptrolle entschied und sich damit auch mit dem Studio anlegte, wie der Spiegel berichtet. Die unbekannte Sigourney Weaver wurde damit zur ersten großen Actionheldin und veränderte so den Blick auf Frauenfiguren im Film.

So wird das Franchise fortgesetzt

Aus dem Alien-Universum wird es zwei weitere Projekte geben, die gerade in der Produktion stecken. Zum einen wäre da der Alien-Kino-Reboot Romulus, der bereits abgedreht ist und am 15. August 2024 in den Kinos starten soll. Die Geschichte soll losgelöst von den Figuren und Ereignissen der vorherigen Filme erzählt werden.

Fans können sich außerdem auf die erste Alien-Serie freuen, für die kürzlich The Mandalorian-Star Timothy Olyphant als neue Figur besetzt wurde. Durch den Hollywood-Streik wurde die Produktion jedoch stark ausgebremst und alle Termine nach hinten verschoben. Anfang 2024 sollen die Dreharbeiten fortgesetzt werden. Wann wir sie dann auf Disney+ sehen können, ist noch unklar.

Der Weltraum-Horror bietet also noch jede Menge Erzählstoff. Bis der neue Film und die Serie auf den Markt kommen, bietet die Alien-Heimkinofassung auf jeden Fall etwas Ablenkung, um das Warten zu verkürzen.

