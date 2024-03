Einer der besten und erfolgreichsten Action-Filme der letzten Jahre geht weiter: Neues Top Gun 3-Update dürfte Fans freuen

Nach dem Mega-Erfolg von Top Gun: Maverick wird bereits an Top Gun 3 gearbeitet. Produzent Jerry Bruckheimer bestätigte nun, dass Tom Cruise darin wieder die Hauptrolle übernimmt.

Es war eines der größten Action-Highlights der letzten Jahre: In Top Gun: Maverick kehrte Tom Cruise in seine 80er Jahre Kult-Rolle als Pilot Captain Pete "Maverick" Mitchell zurück. Der Film unter der Regie von Joseph Kosinski (Oblivion) landete mit einem Einspielergebnis von über 1,495 Milliarden US-Dollar nicht nur auf Platz 2 der erfolgreichsten Filme des Jahres 2022. Auch bei der Presse konnte der Blockbuster überschwängliche Lobgesänge einheimsen und so auch bei Rotten Tomatoes einen Score von 96% positiver Kritiken verzeichnen.

Nach diesem Mega-Erfolg gab es für Fans keinen Zweifel daran, dass die Top Gun-Reihe auch um einen dritten Teil erweitert wird. Im Januar dieses Jahres kam dann endlich die Bestätigung, dass Top Gun 3 tatsächlich kommen wird und Tom Cruise erneut als Maverick zurückkehrt. Nun äußerte sich Produzent Jerry Bruckheimer zum Sequel - und dürfte Fans mit einem Detail besonders glücklich machen.

Tom Cruise wird das Top Gun 3-Team als Maverick anführen

Während neben Cruise auch Miles Teller als Rooster und Glen Powell als Hangman zurückkehren werden, gab es bereits Vermutungen, dass der Mission: Impossible-Star im Sequel womöglich eher eine untergeordnete Rolle einnehmen und damit den Weg für Powells und Tellers Figuren im Zentrum bereiten könnte. Wie Bruckheimer nun gegenüber dem Branchenblatt Screen Rant verriet, wird dies jedoch nicht der Fall sein. Stattdessen soll Tom Cruise auch bei Top Gun 3 die Hauptrolle übernehmen:

Tom Cruise [wird das Team anführen]. Tom ist großartig. Wir haben viel Zeit mit ihm verbracht. Wir haben eine Geschichte. Joe Kosinski hat eine wundervolle Idee und [Tom] meinte, er würde diese wirklich mögen, also entwickeln wir sie weiter.

Paramount Pictures Tom Cruise kehrt als Maverick in Top Gun 3 zurück

Wann kommt Top Gun 3 in die Kinos?

Mit Tom Cruise in der Hauptrolle tun sich jedoch auch einige Produktionsschwierigkeiten auf, denn der Schauspieler hat in den nächsten Jahren bereits zahlreiche weitere Verpflichtungen, die die Dreharbeiten für den Action-Kracher zunächst in weitere Ferne rücken lassen. Diesem Problem ist sich auch Jerry Bruckheimer bewusst, wie er im Interview klarmachte:

Doch wir wissen noch nicht, wann wir den Film machen, weil Tom so beschäftigt ist. Er dreht gerade Mission: Impossible 8 und danach steht noch ein anderer Film an. Hoffentlich bekommen wir ein Drehbuch, das ihn begeistert und wir werden wieder die Lüfte erobern.

Nach Mission: Impossible 8 soll Tom Cruise auch für den neuen Film von Birdman-Regisseur Alejandro G. Iñárritu für seinen Deal mit Warner Bros. vor der Kamera stehen. Somit müssen wir uns noch eine Weile gedulden, bis wir mit Top Gun 3 in den Kinos rechnen dürfen. Ein Kinostart vor 2026 oder 2027 ist demnach unwahrscheinlich.

