Der beste Action-Film 2022 wird fortgesetzt: Top Gun 3 kommt und die Nachricht wird noch besser

Die Action-Sensation der vergangenen Jahre erhält offiziell eine Fortsetzung. Tom Cruise kehrt in Top Gun 3 als unerschrockener Pilot Maverick zurück und bringt den perfekten Regisseur mit.

Erst vor wenigen Tagen feierte Top Gun: Maverick seine Free-TV-Premiere im deutschen Fernsehen und begeisterte mit über zwei Stunden adrenalingeladener Flieger-Action. Am Ende der Ausstrahlung stellte sich für viele Fans eine Frage: Geht die Geschichte weiter? Jetzt haben wir endlich die Antwort: Top Gun 3 kommt!

Hauptdarsteller Tom Cruise, der bereits 1986 als Capt. Pete "Maverick" Mitchell auf der großen Leinwand zu sehen war, hielt sich bisher bedeckt, wenn es um einen dritten Top Gun-Film ging. Dank dem gut vernetzten Hollywood-Insider Matthew Belloni wissen wir nun, dass Paramount die Arbeit an Top Gun 3 in die Wege geleitet hat.

Tom Cruise kehrt in Top Gun 3 zurück und bringt Miles Teller und Glen Powell aus Maverick zurück

In seinem Newsletter bei Puck packt Belloni die ersten Details über Top Gun 3 aus, wie der Hollywood Reporter berichtet. Cruise übernimmt in der Fortsetzung wieder den vertrauten Maverick-Part. An seiner Seite: Miles Teller (Divergent) und Glen Powell (Wo die Lüge hinfällt), die als wichtige Figuren im zweiten Teil eingeführt wurden.

Hier könnt ihr den Trailer zu Top Gun: Maverick schauen:

Top Gun: Maverick - Trailer 3 (Deutsch) HD

Vom Vorgänger kehrt zudem Ehren Kruger als Drehbuchautor zurück. Die beste Nachricht kommt allerdings erst noch: Auch Regisseur Joseph Kosinski ist wieder an Bord. Durch stylishe Science-Fiction-Filme wie Tron: Legacy und Oblivion hat er sich einen Namen gemacht. Seit Top Gun: Maverick gehört er zu Hollywoods Action-Olymp.



Kosinski ist ein entscheidender Faktor, warum Top Gun: Maverick zu einem phänomenalen Blockbuster geworden ist. Nach Tony Scott, der das Original inszenierte, sicherte sich Paramount mit Kosinski einen weiteren visionären Action-Regisseur, der es versteht, wuchtige Bewegungen kompromisslos auf die Leinwand zu bannen.

Joseph Kosinski ist der Schlüssel für die Wiederbelebung der Top Gun-Reihe als Ausnahme-Blockbuster

Top Gun: Maverick wurde kein Erfolg, weil alle Welt jahrzehntelang auf die sehr späte Fortsetzung gewartet hat. Vielmehr konnte der Film durch seine packende Gestaltung beweisen, dass er als Blockbuster etwas zu sagen hat und nicht auf Autopilot fliegt. Seit Mad Max: Fury Road hat das Kino nicht mehr so gebebt.

Ohne Cruise ist die Top Gun-Marke kaum denkbar, keine Frage. Aber Kosinski dürfte für den filmischen Aspekt der Reihe noch wichtiger sein. Mit seinem erneuten Engagement geht die Hoffnung einher, dass uns mit Top Gun 3 ein weiterer Ausnahme-Blockbuster erwartet. Hoffentlich hat Lady Gaga wieder Zeit für den Theme-Song.

Wann startet Top Gun 3 mit Tom Cruise im Kino?

Allzu schnell wird Top Gun 3 nicht ins Kino kommen. Wir befinden uns erst ganz am Anfang des Projekts. Zudem ist Cruise noch in einige andere Filme involviert, allen voran Mission: Impossible 8, der im Mai 2025 erscheinen soll. Top Gun 3 könnte somit erst 2026 oder 2027 Form annehmen, wenn die Produktion zügig startet.

