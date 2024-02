Einer der besten (und härtesten) Western der 2010er ist "eine emotionale Urgewalt": Das ist die einzig wahre erhältliche Fassung fürs Heimkino

Die schönen Landschaftsaufnahmen und das ruhige Erzähltempo in Feinde - Hostiles, wird immer wieder durch brutale Gewaltexzesse unterbrochen. Der emotionale Western entwickelt mit der besten Fassung auch im Heimkino seine Kraft.

Filme über den Wilden Westen haben schon einige charismatische Revolverhelden und feinfühlige Häuptlinge hervorgebracht. In Feinde - Hostiles verzichtet Scott Cooper auf romantisierte Darstellungen und Heldenfiguren. Er zeigt komplexe Figuren, die in ihrer Welt aus Gewalt und Hass gefangen sind und doch zusammenhalten müssen. Mit eurer Community-Wertung wählt ihr den Western auf Platz 9 der besten Western des letzten Jahrzehnts.

Der 2017 erschienene Film ist auf Blu-ray * und DVD * erhältlich, die beste erhältliche Fassung ist aber die 2-Disc Edition in 4K und Blu-ray *. Alternativ bietet Amazon Prime * den Western zum Kaufen und Leihen an.

Darum geht es in dem emotionalen Western Feinde - Hostiles

Der abgebrühte Hauptmann Blocker (Christian Bale) hat in seinem Leben schon viele Menschen getötet und macht keinen Hehl aus seinem Hass gegenüber den Ureinwohnern. Ausgerechnet er soll nun einen sterbenden Kriegshäuptling (Wes Studi) und seine Familie sicher zurück in ihr Stammesgebiet begleiten.

Auf der langen Reise von New Mexico bis Montana treffen sie auf eine Witwe (Rosamund Pike), deren Familie von den Komantschen ermordet wurde und die sich dem Trupp anschließt. Die ungleiche Truppe ist gezwungen zusammenzurücken, denn nicht nur die Natur zeigt sich unnachgiebig, sie müssen auch durch die Jagdgründe eines feindlich gesinnten Stammes ziehen.

Feinde - Hostiles ein emotionaler Western ohne Helden

In Hostiles wird auf die Darstellung von Gut und Böse und einer idealisierten Abbildung des Wilden Westens verzichtet. Patrick Seyboth stellt in seiner Filmkritik auf epd film positiv heraus, dass die Ureinwohner Amerikas nicht romantisiert werden, denn der inzwischen kleine Stamm der Komantschen macht auch vor der Tötung von Frauen und Kindern keinen Halt.

Hostiles zeige aber auch klar auf, dass der Grundstein der Gewalt von den rassistischen Weißen und deren rücksichtsloser Aneignung gelegt wurde. So seien letztlich alle Figuren die Verlierer. "Gerade weil die Inszenierung über weite Strecken von elegischer Ruhe geprägt ist, wirken die Einbrüche von Gewalt umso brutaler und sinnloser."

Auch auf FILMSTARTS wird der Western unter dem Prädikat "hervorragend" sehr positiv besprochen. Dort heißt es:

Scott Coopers brillant-atmosphärisches Western-Drama Feinde - Hostiles entwickelt mit zunehmender Dauer eine emotionale Urgewalt, der man sich nicht entziehen kann – ebenso wenig wie der beeindruckenden Slow-Burner-Performance von Christian Bale

Nicht nur Bale, Studi und Pike überzeugen mit ihrer Darstellung von Figuren, die zwar von der Gewalt gebrochen sind, gleichzeitig aber in ihrer Täterrolle und im Hass gefangen sind. Auch in den Nebenrollen verleihen hochkarätige Schauspieler:innen wie Timothée Chalamet, Jesse Plemons und Q'Orianka Kilcher ihren Charakteren Tiefgang.

In der hochauflösenden Heimkinofassung von Feinde - Hostiles ist außerdem ein etwa 76-minütige Bonusmaterial enthalten, das Interviews mit Cast und Crew sowie die Dokumentation A Journey of the Soul: The Making of Hostiles beinhaltet.



