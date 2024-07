Einer der größten Katastrophen-Thriller kehrt zurück: Teil 2 ist sogar "besser als das Original"

Wer braucht einen neuen Twister-Film? Wie sich herausstellt: wir alle! Die Kritiken zur Fortsetzung des Katastrophen-Thrillers fallen überraschend positiv aus.

Die Skepsis war groß, als vor vier Jahren eine Fortsetzung zu Twister angekündigt wurde. Klar, der Action-Thriller von 1996 ist einer der größten Katastrophenfilme überhaupt und ist nicht zuletzt aufgrund einer sehr markant durchs Bild fliegenden CGI-Kuh in die Filmgeschichte eingegangen. Ein zweiter Teil wirkte dennoch überflüssig.

Ausgehend von den ersten Kritiken sollten wir jedoch nochmal einen Schritt zurücktreten und uns das Projekt genau anschauen. Denn offenbar haben wir es bei Twisters nicht mit dem üblichen Hollywood-Blockbuster zu tun. Die späte Fortsetzung wird bereits als richtig starker Ausnahmefilm à la Top Gun: Maverick gefeiert.

Der größte Sommer-Blockbuster 2024 steht fest: Twisters bewegt sich laut Kritiken auf Top Gun: Maverick-Level

Nachdem Twisters vor wenigen Tagen seine Premiere in London feierte, ist inzwischen das Embargo gefallen. Bei den Review-Aggregatoren Rotten Tomatoes und Metacritic erhält der Film überzeugende Wertungen: Bei Rotten Tomatoes sind 75 Prozent positive Kritiken vermerkt. Bei Metacritic gibt es im Durchschnitt 73 von 100 Punkten.

Hier könnt ihr den Trailer zu Twisters anschauen:

Twisters - Trailer (Deutsch) HD

Eine der ersten positiven Stimmen, die zu Twisters im Internet die Runde machte, ist die von Letterboxd-Kritikerin Ella Kemp. Auf Twitter schreibt sie begeistert:

Zeit, über Twisters zu reden: Ich liebe Twisters! Ich hatte keinerlei Erwartungen und finde das Original nur in Ordnung! Aber jetzt erzähle ich den Leuten immer wieder, dass es der Top Gun: Maverick dieses Jahres ist! Alle sind so charmant und gutaussehend und es ist sehr spannend! Absolut großartiges Sommerkino, im positivsten Sinne.

Auch der freie Filmkritiker Mike Ryan, der in der Vergangenheit u.a. für Uproxx geschrieben hat, ist sichtlich verliebt in die Blockbuster-Überraschung des Sommers:

Ich liebe Twisters absolut. Lee Isaac Chungs Nachfolger zu Minari (das hätte ich ehrlich gesagt nie erwartet) ist besser als das Original.

Für MTV Movies hat sich die Filmjournalistin Claire Rowden den Film angesehen und kommt zu einem noch stürmischeren Fazit:

Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass Twisters der absolute Hammer ist! Lustig, bewegend und von Anfang bis Ende SO unterhaltsam. Ein Ensemble, das sich so richtig ins Zeug legt. Daisy Edgar-Jones, du wirst immer ein Star sein. Glen Powell, du wurdest geboren, um in einem Cowboyhut im Regen heiß auszusehen. Ich liebe Filme < 3

David Ehrlich bezeichnet Twisters direkt in der Überschrift seiner Kritik für IndieWire als einen der befriedigendsten Sommer-Blockbuster und resümiert:

[Twisters] liefert eines der nachdrücklichsten Argumente diesen Sommer für das Kinoerlebnis. Ein Kino ist vielleicht nicht der sicherste Ort, um sich vor einem Tornado zu verstecken, aber dieser starke Juli-Blockbuster macht deutlich, dass es viel besser ist, sich mit Fremden im Dunkeln zusammenzukauern, als den Sturm von zu Hause aus zu beobachten.

Beth Webb zeigt sich vor allem von den neuen Stars des Films begeistert, sieht in Twisters aber auch einen Old-School-Blockbuster, wie sie bei Total Film festhält:

Mit Edgar-Jones und Powells sprudelnder Anziehungskraft im Mittelpunkt fühlt sich Twisters gleichzeitig wie ein Zeugnis einer neuen Generation von Stars und wie ein packendes Kinoereignis der alten Schule an. Fürchtet es. Schaut es.

Kritischere Töne gibt es vom Hollywood Reporter . Dort hätte sich David Rooney noch einen Tick mehr traditionelles Filmemachen und weniger CGI-Effekte gewünscht:

Twisters erfüllt seinen Zweck, indem er lebensbedrohliche Tornados heraufbeschwört, die eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Aber das Ausmaß, in dem all dies mit einem digitalen Malkasten herbeigezaubert wird, mindert die pulsierende Ehrfurcht vor der Natur in ihrer zerstörerischsten Form.

Owen Gleiberman von Variety bringt zudem eine spannende Beobachtung mit, wenn es um das Spektakel von Twisters geht, das nicht mit der Realität mithalten kann:

Als ich auf die Tornados in Twisters starrte, hatte ich das Gefühl, dass ich genau so etwas schon einmal gesehen hatte – und dass ich, wenn es um Aufnahmen von echten Tornados geht, schon etwas Unglaublicheres gesehen hatte. Twisters, so unterhaltsam er teilweise sein mag, ist ein Film, dem die Realität letztendlich den Wind aus den Segeln nimmt.

Sommer-Blockbuster: Wann startet Twisters im Kinos?

Lange müssen wir nicht mehr warten, bis wir uns ein eigenes Bild von Twisters machen können. In Deutschland startet der Film am 17. Juli 2024 im Kino. Inszeniert wurde der Film von Lee Isaac Chung, der mit dem berührenden Drama Minari einen Achtungserfolg landete und zuletzt bei einer Episode von The Mandalorian Regie geführt hat.