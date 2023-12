Einer der gruseligsten Horror-Filme aller Zeiten wird 2024 für Kinder (!) neu aufgelegt

Eines der beliebtesten Sci-Fi-Horror-Frachises soll in Kürze in komplett neuer Form ausgebaut werden: Ein Buch zum Weltraum-Schocker soll Kleinkindern das Alphabet beibringen.

Es ist nie zu früh, um die ersten Erfahrungen mit Alien-Horror zu machen. Insbesondere, wenn man das Alphabet lernen will. Das werden sich zumindest die Herausgeber von Little Golden Books gedacht haben, die das Sci-Fi-Franchise Alien in Kürze um ein Kinderbuch bereichert werden.

Sci-Fi-Horror-Reihe Alien erklärt Kindern das Alphabet: "Im Weltraum hört dich niemand kichern"

Wie Discussing Film berichtet, handelt es sich bei dem Buch mit dem Titel A Is for Alien um eine "heitere Neuauflage des [ersten Alien-] Films, in der Ripley [Sigourney Weaver] und die Crew der Nostromo das Alphabet erklären". Im Sci-Fi-Horror von 1979 attackiert eine außerirdische Kreatur die Besatzung eines Raumschiffs und richtet an Bord ein Blutbad an.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie genau das Kinderbuch mit Aliens umgehen wird, die aus den Brustkörben ihrer Opfer herausplatzen, ist bisher noch nicht bekannt. Auf Amazon verspricht Little Golden Books ein Abenteuer für Jung und Alt und wirbt mit dem Slogan "Im Weltraum hört dich niemand kichern".

Wann erscheint das Alien-Kinderbuch?

Wer das Alphabet lernen möchte, ein skurriles Geschenk sucht oder seine Kinder langsam an den Horror der Alien-Reihe heranführen will, kann das Buch in englischer Sprachausgabe auf Amazon vorbestellen. US-Veröffentlichungstermin ist der 9. Juli 2024.

Podcast: Die 10 besten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon und Co.

Was sind die besten Filme, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon und Co. veröffentlicht wurden? Wir blicken zurück auf das Streaming-Jahr 2023 und stellen euch die besten filmischen Begegnungen vor, die wir 2023 bei einem Streaming-Dienst hatten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein eiskalter Killer, eine Schlange im Bett und eine Alien-Invasion, bei der kaum ein Wort gesprochen wird. Sogar die Highschool-Version von Fight Club hat es unter die 10 besten Streaming-Filme 2023 geschafft.