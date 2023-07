Einer der letzten Sci-Fi-Filme mit Bruce Willis jetzt bei Amazon Prime: Er klingt wie eine Mischung aus Alien und Interstellar

In einem seiner letzten Sci-Fi-Filme muss Bruce Willis auf einem Raumschiff gegen ein Alien kämpfen. Anti-Life könnt ihr jetzt im Amazon Prime-Abo streamen.

Aufgrund einer schweren Erkrankung beendete Bruce Willis 2022 seine Schauspiel-Karriere. In den letzten Jahren drehte er noch zahlreiche Video-on-Demand-Filme ab, zu denen auch der Sci-Fi-Film Anti-Life - Tödliche Bedrohung zählt.

Die Produktion über einen knallharten Kampf gegen ein Alien im All könnt ihr jetzt bei Amazon Prime im Abo streamen. Allzu gut schneidet einer der letzten Science-Fiction-Filme mit der Action-Ikone aber nicht ab.

Darum geht es in Anti-Life mit Bruce Willis

Die Handlung des Sci-Fi-Films spielt im Jahr 2242 und handelt davon, dass die aussterbende Menschheit auf der Erde eine neue Heimat finden muss. Eine Raumschiff-Crew sucht nach einem alternativen Planeten, bis ein formwandelndes Alien an Bord auftaucht.

Crew-Kapitän Clay Young (Bruce Willis) tritt mit dem Team den Kampf an, um gleichzeitig die Zukunft der Menschheit zu sichern. Die Story von Anti-Life erinnert so an einen Mix aus Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt und Interstellar.

Wie viele seiner finalen Filme, die mehr B- oder C-Movies gleichen, wurde auch Anti-Life nicht sonderlich gut bewertet. Bei der Moviepilot-Community schafft es der Sci-Fi-Film nur auf einen Durchschnitt von 3,5. Im Amazon Prime-Abo könnt ihr euch jetzt selbst ein Bild von dem Streifen machen.

Welche Krankheit hat Bruce Willis?

Bei Bruce Willis ist Aphasie diagnostiziert worden. Menschen mit dieser Krankheit verlieren unter anderem die Fähigkeit, zu sprechen und Sprache zu verstehen. Mehr über die Krankheit könnt ihr hier nachlesen .



2022 verkündete die Familie des Action-Stars, dass Willis seine Schauspiel-Karriere aufgrund der Erkrankung offiziell beendet.

