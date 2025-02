Einer der schlechtesten Filme mit Tom Hanks erobert Netflix-Charts: Der Star entschuldigte sich bei 2 Fans und bezahlte Entschädigung

Bei Netflix klettert gerade ein Herzensprojekt von Tom Hanks in die Charts, das bei Kritik und Publikum durchfiel. Das bekam der Oscar-Preisträger sogar von zwei Fans zu hören.

Tom Hanks ist seit Jahrzehnten einer der populärsten Schauspieler in Hollywood, aber auch ein zweifacher Oscar-Preisträger fällt mal bei Kritik und Publikum durch. Das war bei seinem Herzensprojekt Larry Crowne der Fall, in dem er mit Julia Roberts vor der Kamera stand. Beim Kritikenaggregator Rotten Tomatoes kam der Film nur auf maue 37 Prozent und finanziell war er eine Enttäuschung. Larry Crowne scheint aber den Geschmack des Netflix-Publikums zu treffen, denn der Film steigt gerade in der Top 10 des Streaming-Dienstes auf. Grund genug, an eine amüsante Geschichte zu den Reaktionen auf Larry Crowne zu erinnern.

Warum Tom Hanks zwei Fans wegen Larry Crowne entschädigt hat

Nach dem Kinostart 2011 fand sich Tom Hanks an einer Tankstelle in Los Angeles wieder, wie damals der National Enquirer (via The Guardian ) meldete. Ebenfalls vor Ort: ein Pärchen, das den Schauspieler beim Auffüllen seines Tanks auf Larry Crowne ansprach.

Beide hatten den Film gerade gesehen, also fragte Hanks, ob die Komödie ihnen gefallen hat. Der Mann antwortete dem Vernehmen nach, dass der Film "nicht so gut war", während die Frau "höflich erklärte, dass sie von ihrem Lieblingsschauspieler mehr erwartet hätten".

Anstatt sich eingeschnappt in seine Villa zu verkriechen, entschuldigte sich Tom Hanks bei dem Paar und überreichte ihnen 25 Dollar als Entschädigung für den Kauf der Tickets. Heute müsste er aufgrund der steigenden Preise vermutlich noch tiefer in die Tasche greifen, aber es ist nicht bekannt, ob Hanks die Entschädigung seiner Fans zur Gewohnheit gemacht hat.

Das ist die aktuelle Top 10 der Filme bei Netflix:

Darum geht es in Larry Crowne bei Netflix

Larry Crowne kam 2011 in die Kinos und war ein Herzensprojekt von Tom Hanks. Der Schauspieler saß dafür auf dem Regiestuhl und schrieb das Drehbuch gemeinsam mit Nia Vardalos, deren Hit My Big Fat Greek Wedding - Hochzeit auf Griechisch er produziert hatte.

Hanks spielt Larry Crowne, einen Mann mittleren Alters, der seit Jahren in einem Kaufhaus arbeitet. Als er gefeuert wird, geht er aufs College, um sich weiterzubilden. Dort versteht sich Larry Crowne überraschend gut mit seinen jüngeren Mitstudent:innen – und vor allen Dingen mit seiner sympathischen Lehrerin Mercedes Tainot (Julia Roberts). Zwischen den beiden bahnt sich langsam eine Liebesbeziehung an.



Tom Hanks war zuletzt in Robert Zemeckis' Film Here zu sehen und wird als Nächstes in Wes Andersons Spionage-Thriller The Phoenician Scheme auftreten.