Einer der schlechtesten Netflix-Filme bekommt 5 Jahre später plötzlich 2 (!) Sequels

Fullmetal Alchemist war für viele Fans eine der größten Netflix-Enttäuschungen der letzten Jahre. Die Anime-Realadaption soll nun überraschend 2 Fortsetzungen bekommen.

Netflix tut sich schwer mit Anime-Realadaptionen. So wurde etwa eine der größten Sci-Fi-Serien des Streamers kürzlich abgesetzt. Und vielen Fans dürfte immer noch der Schock der Fullmetal Alchemist-Umsetzung in den Knochen stecken, die mit 4,3 Punkten auf Moviepilot einen der schlechtesten Netflix-Filme markiert. Setzt euch hin, liebe Fans: Es sollen nun nämlich gleich zwei Fortsetzungen kommen.

Große Anime-Enttäuschung auf Netflix soll zwei Sequels erhalten

Das geht nun aus Medienberichten hervor (via Hypebeast ). Demnach sollen fünf Jahre nach dem Fantasy-Film nun Fullmetal Alchemist: Final Chapter - The Avenger Scar und Fullmetal Alchemist: Final Chapter - The Last Transmutation folgen. Und das, um das 20-jährige Jubiläum der Manga-Vorlage von Hiromu Arakawa zu feiern. Zu den Fortsetzungen gibt es auch bereits einen japanischen Trailer:

Zur Geschichte ist indes bisher nur wenig bekannt. Die Story des Erstlings um zwei Alchemisten-Brüder, die sich auf die Suche nach dem Stein der Weisen machen, werden auch die neuen Filme aufgreifen. Im ersten Sequel soll es dabei um einen Fiesling gehen, der es speziell auf Alchemisten abgesehen hat. Der Nachfolger soll sich um den letzten Story-Bogen der Manga-Vorlage drehen. Die Filme laufen am 20. Mai bzw. am 24. Juni 2022 in japanischen Kinos an.



Wann kommen die Sequels zur Anime-Adaption zu Netflix?

Wann die beiden neuen Teile hierzulande im Stream erscheinen, ist noch nicht klar. Fest steht allerdings, dass sowohl der Regisseur Fumihiko Sori als auch der Cast des ersten Films zurückkehren sollen.

Was haltet ihr von den Sequel-Plänen zu Fullmetal Alchemist?