Brandneue Avatar-Serie präsentiert sich mit 1. Bild auf der Comic-Con: So eine Erdbändigerin habt ihr noch nie gesehen

Elf Jahre nach dem letzten Avatar-Cartoon Korra präsentiert Nickelodeon auf der San Diego Comic-Con ein erstes Bild zur Fortsetzungs-Fantasy-Serie.

Mit der neuen Fantasy-Animation Avatar: Seven Havens setzt Nickelodeon elf Jahre nach Die Legende von Korra und 17 Jahre nach der Originalserie Avatar - Der Herr der Elemente die elementare Saga fort. Auf der San Diego Comic-Con gab es jetzt ein erstes Bild davon zu sehen: Eine vertraute Welt im frischen Look und mit einer ganz neuen Heldin, wie wir sie auch noch nicht hatten.

Seht hier das 1. Bild zur neuen Avatar-Serie Seven Havens:

26 Folgen sind der neuen Serie jetzt schon sicher und was Fans sicher freuen wird: Die zurückkehrenden Avatar-Schöpfer Michael Dante DiMartino und Bryan Konietzko aus den Avatar Studios bleiben bei der gewohnten 2D-Animation. Da werden Avatar-Anhänger:innen feiern – pünktlich auch zum 20. Jubiläum des Franchise, das auf Moviepilot auf Platz 7 der besten Fantasy-Serien steht.

Fantasy-Fortsetzung Avatar: Seven Havens spielt nach Korra in einer zerstörten Welt

Die offizielle Serienbeschreibung (via Variety ) verspricht uns die Geschichte von zwei Erdbändiger-Zwillingen. Eine von ihnen ist der letzte Avatar, jene Person also, die alle vier Elemente kontrollieren kann. Damit tritt sie in die Fußstapfen von Korra. Doch die Welt wurde seither von einer schrecklichen Katastrophe verwüstet und der Titel Avatar wird mittlerweile nicht mehr mit einer hilfsbereiten Gestalt, sondern einer zerstörerischen Entität verbunden. Gejagt von Menschen und übernatürlichen Kräften müssen die Zwillinge die letzte Festung der Zivilisation vor dem Kollaps bewahren.

Das erste Bild zeigt die vermeintliche Avatar-Erdbändigerin mit einem tierischen Katzenfreund in Übergröße, einem menschlichen Verbündeten im Hintergrund und vielleicht am spannendsten: mit einer körperlichen Behinderung und einem Holzbein. Charaktere mit Behinderung sind nichts neues in der Welt von Avatar, für die Hauptfigur aber schon.

Weitere Avatar-Projekte kommen ebenfalls auf uns zu

Fans der Avatar-Welt erwarten neben dem brandneuen Cartoon auch noch weitere Staffeln der Netflix-Live-Action-Serie Avatar: Der Herr der Elemente. Auch ist für den 29. Januar 2026 ein Avatar-Animationsfilm namens Aang: The Last Airbender angekündigt.

Avatar: Seven Havens wird wohl erst 2027 bei Nickelodeon an den Start gehen.