Einzigartiges Film-Event streamen: Alles über 3 ½ Stunden in der ARD Mediathek und im Ersten

Ab heute könnt ihr in der ARD Mediathek das einzigartige Film-Event 3 ½ Stunden streamen, das große Geschichte aus der Perspektive von ganz normalen Menschen erzählt.

Es sind wenige Stunden, die ein ganzes Leben auf den Kopf stellen: Der Event-Film 3 ½ Stunden erzählt zum 60. Jahrestag des Mauerbaus von den privaten Auswirkungen des historischen Ereignisses. Denn die aufwendige Produktion spielt in einem Zug, der an jenem 13. August 1961 von München nach Ost-Berlin fährt. Als sich die Nachricht von der Abriegelung der innerdeutschen Grenze verbreitet, stehen die Fahrgäste aus der DDR vor Entscheidungen mit unvorstellbaren Konsequenzen.

Ab heute könnt ihr 3 ½ Stunden online first in der ARD Mediathek streamen. Im folgenden Artikel findet ihr alle Infos über das Film-Event, den begleitenden Themenabend im Ersten und mehr.

Das solltet ihr über den Event-Film 3 ½ Stunden wissen

Das Besondere an dem Event-Film ist nicht nur sein konzentrierter zeitlicher Rahmen, sondern auch sein Schauplatz. Im Mittelpunkt von 3 ½ Stunden steht bzw. rollt nämlich ein sogenannter Interzonenzug, der Fahrgäste über die innerdeutsche Grenze zwischen DDR und BRD transportiert. Als die DDR-Bürger:innen in München die Heimreise antreten, ahnen sie noch nichts von dem, was sie auf der Fahrt nach Berlin erwartet.

Schaut euch den Trailer für 3 ½ Stunden an:

3 ½ Stunden - Trailer (Deutsch) HD

Sängerin Carla (Alli Neumann) ist mit ihrer Band gerade auf dem Rückweg nach einem Auftritt, als sie von dem Bau der Mauer erfährt. Ihre Entscheidung steht fest: Statt in die DDR zu reisen, will sie den Neuanfang im Westen wagen. Doch ihre große Liebe Sasha (Jeff Wilbusch) weigert sich auszusteigen.



Marlis (Susanne Bormann) wiederum sieht ihre Familie in Gefahr. Denn die überzeugte Kommunistin ist mit einem regimekritischen Ingenieur (Jan Krauter) verheiratet, der in der Bundesrepublik bleiben will.

Auf der Ostseite bereitet sich indessen Lokführerin Edith (Luisa-Céline Gaffron) auf die Übernahme des Zuges vor. Doch insgeheim träumt sie, wie auch der anwesende DEFA-Filmreporter Kurt (Vincent Redetzki), vom "Wilden Westen".

3 ½ Stunden basiert auf wahren Begebenheiten

Diese schicksalhaften Entscheidungen sind nicht aus der Luft gegriffen, immerhin wurden durch den Mauerbau die Lebensentwürfe von Millionen Menschen in Frage gestellt. Das betraf auch Fahrgäste von Interzonenzügen, die am 13. August 1961 zwischen den beiden deutschen Staaten verkehrten.

Michael Lehmann, Geschäftsführer der Studio Hamburg Production Group, erklärt die wahren Hintergründe von 3 ½ Stunden so:

Der Film basiert teilweise auf wahren Begebenheiten. Diesen Zug gab es wirklich. Die Passagiere standen von einer Sekunde auf die andere vor der Entscheidung, ob sie die Zugfahrt am letzten bundesdeutschen Bahnhof vor der innerdeutschen Grenze beenden oder aber die allerletzte Chance ergreifen, im Westen zu bleiben. In Wirklichkeit aber ist der Zug von Bremen über Ost-Berlin nach Dresden gefahren. Die Großeltern unseres Autors Robert Krause saßen in einem der Abteile und mussten die existentielle Entscheidung treffen: Verlasse ich meine Heimat oder fahre ich zurück?

Das TV-Event 3 ½ Stunden in der ARD Mediathek und im Ersten

Wer neugierig auf den Eventfilm ist, hat Glück. Denn ihr könnt 3 ½ Stunden schon jetzt, mehrere Tage vor der TV-Premiere, kostenlos in der ARD Mediathek streamen.

Dabei bleibt es aber nicht. Im Rahmen des Themenabends 60 Jahre Mauerbau im Ersten wird auch die neue Dokumentation Wir Kinder der Mauer ausgestrahlt. Darin erzählen Menschen, wie sie in den Mauer-Jahren zwischen 1961 und 1989 von der Teilung Deutschlands beeinflusst wurden. Die teils erschütternde Doku steht ebenfalls ab heute in der ARD Mediathek zum Abruf bereit.

Themenabend 60 Jahre Mauerbau im Ersten: Wann kommt 3 ½ Stunden im TV?

© Bild: ARD Degeto/REAL FILM/AMALIA Film/Bernd Schuller © Bild: ARD Degeto/REAL FILM/AMALIA Film/Bernd Schuller © Bild: ARD Degeto/REAL FILM/AMALIA Film/Bernd Schuller © Bild: ARD Degeto/REAL FILM/AMALIA Film/Bernd Schuller 3 ½ Stunden

Alternativ zum Streaming in der ARD Mediathek könnt ihr den Themenabend am 7. August 2021 natürlich auch im Fernsehen verfolgen.

Hier sind die Sendetermine am Samstag, den 7. August:



3 ½ Stunden läuft ab 20:15 Uhr im Ersten.

läuft ab 20:15 Uhr im Ersten. Wir Kinder der Mauer läuft ab 21:50 Uhr im Ersten.



Darüber hinaus findet ihr in der ARD Mediathek anlässlich des Themenabends weitere begleitende Inhalte wie die True Crime-Geschichte Wir Kinder der Mauer – Tod in der Ostsee sowie in der ARD Audiothek eine Podcast-Reihe und ein Hörfunk-Feature über den Mauerbau und seine Folgen.

