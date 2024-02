Einzigartiges Gadget in Dune: Part Two - Denis Villeneuve und Hamilton erschaffen für Sci-Fi-Epos eine Uhr aus einer anderen Welt [Anzeige]

Auf dem Wüstenplaneten Arrakis kann man nur mit Sci-Fi-Erfindungen überleben. Für den neuen Blockbuster Dune: Part Two erschufen Denis Villeneuve und Hamilton deswegen ein Gadget für die fremde Welt.

Dune: Part Two erzählt die Geschichte von Paul Atreides (Timothée Chalamet) weiter, der nach einer Intrige auf dem Wüstenplaneten Arrakis ums Überleben kämpft. Der visionäre Regisseur Denis Villeneuve haucht dieser fremden Welt durch aufwendige Effekte, Requisiten und Kulissen Leben ein – und das mit großem Perfektionismus. Für den zweiten Teil nach Frank Herberts Roman-Welt tat sich Villeneuve nun mit dem traditionsreichen Uhrenhersteller Hamilton zusammen. Dabei beschritten sie, wie Paul im Film, ganz neue Wege.



Das einzigartige Fremen-Gadget in Dune: Part Two



In Dune: Part Two sinnt Paul auf Rache an den Mördern seines Vaters. Unterstützung erhält er von Chani (Zendaya) und den Fremen. Das Wüstenvolk versteht die Geheimnisse von Arrakis und vor allem die Sandwürmer besser als alle anderen. Es hat das Leben in dem unwirtlichen Gebiet durch technische Errungenschaften wie den Destillanzug gemeistert.

Da diese Sci-Fi-Welt der unseren so fremd ist, stand Hamilton vor einer Herausforderung. Seit über 90 Jahren bereichert der Hersteller die Ausstattung von Hollywood-Produktionen mit authentischen Uhren. Zeitmesser von Hamilton tauchten in Blockbustern wie Men in Black oder Marvel's The Avengers auf. Für Dune: Part Two musste jedoch ein völlig neues Gadget entwickelt werden.

Dune: Part Two - Hamilton Teaser (Deutsch) HD

Gemeinsam mit dem genialen Requisiteur Doug Harlocker und Regisseur Denis Villeneuve entwickelte Hamilton extra für den Film ein Fremen-Gadget für die Handgelenke der Wüsten-Held:innen. Dessen innovatives Design fügt sich nahtlos in die Welt von Dune ein. Diese sogenannte "Desert Watch" ist den Fremen vorbehalten. Aber für das Publikum wurde ebenfalls etwas Besonderes vorbereitet.



Leuchtend wie die Augen der Fremen: Diese Uhren tauchen in Dune: Part Two auf

Hamilton Entwürfe für die Desert Watch und die beiden Limited Editions

Anlässlich des Kinostarts von Dune: Part Two lancierte Hamilton im Februar 2024 zwei Limited Edition Modelle. Und Fans von Dune werden sofort erkennen: Die blauen Akzente im Ziffernblatt der beiden Zeitmesser erinnern an die leuchtenden Augen der Fremen. Dieses Blau symbolisiert den Zauber des Wüstenplaneten in Dune und Dune: Part Two.



Bei der einen Limited Edition handelt es sich um die Ventura XXL Bright Dune. Die blauen Linien im Ziffernblatt der Armbanduhr erinnern direkt an die Desert Watch aus dem Film:



Hamilton Ventura XXL Bright Dune

Die zweite Limited Edition Uhr von Hamilton ist die Ventura Edge Dune. Sie zeichnet sich durch Reliefelemente aus, die direkt das stylische wie raue Szenenbild von Dune: Part Two in Erinnerung rufen.

Hier trifft eine matt-schwarze PVD-Beschichtung des Gehäuses ebenfalls auf das leuchtende Blau der Fremen.



Hamilton Ventura Edge Dune

Diese Liebe zu den Details des Films, die sich im Design der Uhren wiederfindet, zeichnet auch die Verpackungen der beiden Limited Editions aus.

Dune-Fans und Sammler:innen werden sich an den edlen Zeitmessern von Hamilton kaum sattsehen können.

Wer mehr über die Uhren und ihr Design erfahren will, findet spannende Informationen bei Hamilton.



Hamilton Die Verpackung der Limited Edition

Dune: Part Two läuft seit dem 29. Februar in den deutschen Kinos. Achtet beim nächsten Mal auf die Fremen-Gadgets von Timothée Chalamet und Zendaya. Diese sind unserer Welt nun ein Stückchen näher, als man vorher vielleicht gedacht hätte.