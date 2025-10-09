"Ekelhafte Falschdarstellung": Monster Ed Gein verstört das Publikum bei Netflix wie kaum eine andere Serie

Monster: Die Geschichte von Ed Gein ist bei Netflix verfügbar und spaltet die Netflix-Community. Einige verachten die Macher, andere bewundern Charlie Hunnam, alle sind verstört.

Die Monster-Serie ist seit ihrer 1. Staffel kontrovers: Sie glorifizierte Killer und verunglimpfte Opfer, so der Vorwurf. Seit einigen Tagen ist jetzt Monster: Die Geschichte von Ed Gein bei Netflix verfügbar und Hauptdarsteller Charlie Hunnam sah sich schon im Vorfeld genötigt, auf Kritik zu reagieren. In den sozialen Medien zeigt sich das Publikum von der Serie ebenso angewidert wie begeistert – und in jedem Fall verstört.

So reagiert das Netflix-Publikum auf Monster: Ed Gein

Grundsätzlich überwiegen negative Reaktionen auf die Netflix-Serie. Zu den Vorwürfen zählt vor allem, dass sie Ed Gein sympathisch mache, die Opfer verhöhne und die Tatsachen verdrehe. "Niemand sollte Monster: Die Geschichte von Ed Gein schauen", schreibt eine Person etwa, "sie ist eine ekelhafte Falschdarstellung."

Andere haben spezifischere Kritik: Eine Zuschauerin etwa bemängelt die Verbindung zwischen Gein und der Nazi-Größe Ilse Koch in der Serie. "Der Holocaust wird schon genug trivialisiert", erklärt sie. Zwei weitere Fans stören sich an den "willkürlichen Nebengeschichten über Alfred Hitchcock" und den Verweisen auf die beliebte Netflix-Serie Mindhunter, die deren Macher:innen beleidige.

Charlie Hunnam begeistert die Fans als Ed Gein-Darsteller

Über eine Sache äußern sich die Zuschauenden aber mit überwältigender Mehrheit positiv: Charlie Hunnams Schauspiel als Ed Gein. "Charlie Hunnam hat Ed Geins Geschichte so gut erzählt", erklärt ein Fan, "ich hoffe, er ist danach in Therapie gegangen." Ein weiterer nennt ihn so "verstörend gut", dass das Horror-Drama wie eine Dokumentation wirke. Ein dritter attestiert ihm eine "unglaubliche Leistung."

Ob Monster Staffel 3 beeindruckend ist oder nur eine arrogante Heuchelei, muss jeder Fan selbst entscheiden. Staffel 4 der Serie ist in jedem Fall bereits bestätigt.

Monster: Die Geschichte von Ed Gein läuft seit dem 3. Oktober 2025 bei Netflix.

Die 15 Highlights im Oktober umfassen neben dem neuesten Kapiteln aus Netflix’ Monster-Anthologie und Liam Hemsworths The Witcher-Einstand in Staffel 4 auch das deutsche Euphoria, Harlan Coben-Nachschub sowie die Halloween-Horror mit ES: Welcome to Derry.