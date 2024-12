Elyas M’Barek dreht Thriller-Highlight nach 27 Jahren neu – das Original seht ihr bei Netflix

Ein berühmter Thriller von 1997 wird in Kürze mit Elyas M'Barek neu aufgelegt. Wer das Original vorher nachholen will, hat auf Netflix die Gelegenheit dazu.

Es gibt deutsche Filmtitel, die sich wie Würmer in den Gehörgang graben. Fräulein Smillas Gespür für Schnee gehört dazu. Der Thriller von 1997 nach einer Vorlage von Peter Høeg ist auch heute noch vielen Genre-Fans bekannt. Und die können sich jetzt freuen: Die Story wird mit frischem Ansatz und Elyas M'Barek als Serie neu aufgelegt und erste Bilder gibt es bereits. Das Original ist bei Netflix verfügbar.

Erste Bilder von Thriller-Neuauflage mit Elyas M'Barek

Wie Constantin Film in einer Pressemitteilung berichtet, gibt es zur Thriller-Neuauflage Smillas Gespür für Schnee erste Bilder. Dort sind unter anderem Hauptdarstellerin Fillippa Coster-Waldau (The Girl and the Dogs) als Smilla, M'Barek als Rahid und Henry Lloyd-Hughes (Die Unfassbaren 2) als Tork zu sehen.

Die neue Serienadaption von Høegs Roman verlegt die Handlung ins Grönland des Jahres 2040. Smilla Jaspersen lebt zurückgezogen in einem Überwachungsstaat, lediglich mit einem kleinen Inuit-Jungen freundet sich an. Als der eines Tages auf schockierende Weise stirbt, deckt sie ein finsteres Geheimnis auf, in das auch der Unternehmer Tork verstrickt zu sein scheint.

Über das Projekt von Showrunnerin Amma Asante (The Handmaid's Tale) ist außer der Rahmenhandlung und der Hauptbesetzung bisher nur wenig bekannt. M'Bareks Figur Rahid taucht im Roman oder in der ersten Umsetzung nicht namentlich auf. Es könnte sich aber um die Rolle des Mechanikers handeln, den im Thriller von 1997 Gabriel Byrne (Hereditary) verkörpert.

Vor Serienstart mit Elyas M'Barek: Bei Netflix gibt es den Original-Thriller

Wann genau Asantes Serie veröffentlicht wird, ist bisher nicht bekannt. Wir rechnen mit einem Start im Laufe des Jahres 2025. Es gibt dementsprechend noch viel Zeit, das Original von 1997 bei Netflix nachzuholen. Neben Byrne sind darin unter anderem Julia Ormond (Der seltsame Fall des Benjamin Button) und Richard Harris (Harry Potter) zu sehen.