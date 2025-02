Emma Watson schwärmte beim Harry Potter-Dreh für einen Co-Star, doch es sollte nichts daraus werden

Harry Potter-Star Emma Watson schwärmte am Set heftig für einen ihrer Co-Stars – ihre Zuneigung blieb aber unerwidert.

Nicht nur Harry Potter und seine Freund:innen haben mit unerwarteten Gefühlen zu kämpfen, sondern auch ihre Darsteller:innen. So gestand Schauspielerin Emma Watson, dass sie sich am Set in einen Co-Star verknallt hatte.

Emma Watson war verliebt in Tom Felton

Wie Ladbible im September 2024 zusammenfasste, hatte die Harry Potter-Darstellerin einen gewaltigen Crush auf einen ganz bestimmten Co-Star. Dies hatte Watson bereits 2012 als Gast in The Jonathan Ross Show gestanden:

Zwischen dem zehnten und zwölften Lebensjahr war ich schrecklich in Tom Felton verknallt. Das ging so weit, dass ich morgens zur Arbeit ging und die Nummern auf dem Anrufbeantworter ablas, um zu sehen, ob er da sein würde.

Tom Felton spielte Harry Potters Gegenspieler Draco Malfoy.

Auf die Frage hin, warum sie in ihn verknallt war, antwortete Watson:



Wir lieben einen Bösewicht, er war ein paar Jahre älter und hatte ein Skateboard - und das war's dann auch schon.

Allerdings wurden ihre Gefühle nicht erwidert:

Er wusste ganz genau, dass ich in ihn verknallt war, und das Problem war, dass er jedem sagte: 'Ich sehe sie auf eine jüngere, schwesterliche Art', und das brach mir einfach das Herz. Das tut es immer noch.

Das Geständnis der einstigen Hermine Granger-Darstellerin kommt an dieser Stelle mit einem Augenzwinkern.

Freundschaft zwischen Watson und Felton wurde stark

Denn die beiden entwickelten durch ihre Zusammenarbeit bei Harry Potter anscheinend ein freundschaftliches Verhältnis.

So nannte Felton nach Veröffentlichung seines Buchs Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard im Jahr 2022 seine frühere Schauspielkollegin als gute Freundin.

Wenn es auch nicht zu einer Romanze kam, besteht immerhin eine freundschaftliche Verbundenheit zwischen Emma Watson und Tom Felton, die auch viele Jahre nach Ende der Harry Potter-Filmreihe anhält.