Die versauteste Rolle von Emma Watson: Der wahre Grund, warum der Harry Potter-Star um den Film gekämpft hat

In The Bling Ring von Sofia Coppola hat Emma Watson die ungewöhnlichste Rolle seit ihrem Harry Potter-Durchbruch gespielt. Die Schauspielerin hat darüber gesprochen, wieso sie unbedingt im Film dabei sein wollte.

Mit ihrer Rolle als Hermine Granger in den Harry Potter-Filmen gelang Emma Watson der große Durchbruch als Schauspielerin. Nach dem Ende der Fantasy-Reihe ging ihre Karriere weiter und sie probierte sich in neuen Rollen aus. Ihre ungewöhnlichste Figur nach Harry Potter spielte sie 2013 in The Bling Ring.

Der satirische Zeitgeist-Film von Lost in Translation-Regisseurin Sofia Coppola zeigte Watson in einer Rolle, die wie das genaue Gegenteil von Hermine Granger wirkt. Der Star kämpfte jedoch aus einem ganz bestimmten Grund um den Film.

Harry Potter-Star wählte versaute Rolle wegen Regisseurin des Films

Die Handlung des Films basiert auf einem Vanity Fair-Artikel über die wahre Geschichte einer Gruppe Jugendlicher, die in mehrere Promi-Villen in Los Angeles eingebrochen sind und diverse Wertgegenstände klauten. Eine der Anführerinnen der Gang im Film ist die von Emma Watson gespielte Nicki, die sich gerne Drogen, Alkohol und Partys hingibt und offensiv mit ihren sexuellen Reizen spielt.

Im GQ-Interview sprach Watson 2013 darüber, dass sie die The Bling Ring-Rolle nicht auswählte, um sich bewusst in eine komplett andere Figur als ihr bekannter Harry Potter-Charakter zu stürzen. Stattdessen war es Regisseurin Sofia Coppola, mit der Watson unbedingt zusammenarbeiten wollte:

[...] Ich habe tatsächlich um die Rolle gekämpft; Ich wollte es unbedingt spielen. Erstens war ich ein großer Fan von Sofia [Coppola]. [...] Ich traf mich mit ihr, dann fand ich heraus, dass sie ein Drehbuch hatte, dann las ich es, es gefiel mir und dann fand ich heraus, dass sie Interesse an mir für Nicki hatte.

Ich habe nie die Rolle gewählt, ich habe die Regisseurin oder den Regisseur ausgewählt. So bin ich bisher wirklich alle meine Berufswahlen angegangen. [...]

Wo und wie kann man Emma Watsons versautesten Film schauen?

Falls ihr The Bling Ring noch nicht kennt, könnt ihr die satirische Tragikomödie zurzeit bei Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen. In einer Streaming-Flatrate ist der Film aktuell nirgends verfügbar.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Juni 2023 auf Moviepilot erschienen.