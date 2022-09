Endgültiges Breaking Bad-Ende: Ist Better Call Saul Staffel 7 komplett ausgeschlossen?

9 Jahre nach Breaking Bad ist auch Better Call Saul zu Ende gegangen. Können sich Fans künftig auf eine 7. Staffel freuen?

Better Call Saul hat nach sechs Staffeln kürzlich sein großes Finale gefeiert. Damit fällt scheinbar auch der Vorhang über einem Franchise, das vor 14 Jahren mit Breaking Bad

begann. Eine treue Fan-Base sitzt auf dem Trockenen. Können sie sich Hoffnung auf Staffel 7 oder neue Serien und Fortsetzungen machen?

Die Better Call Saul-Macher haben keine Breaking Bad-Serien mehr geplant

Die Worte von Serien-Schöpfer Vince Gilligan klingen leider sehr ernüchternd (via Deadline ):

Man kann nicht all sein Geld auf dasselbe Pferd setzen. Man muss wissen, wann man die Party verlässt. Momentan habe ich nichts Weiteres im Breaking Bad-Universum geplant. Ich muss mir selbst beweisen, dass ich noch etwas Anderes in mir habe.

Co-Schöpfer sprach ebenfalls von "anderen Dingen", die er noch ausprobieren wolle, erklärte aber auch: "Sag niemals nie. Wer weiß, wie wir in ein paar Jahren darüber denken."

Für den Moment zeichnet sich am Breaking Bad-Horizont also keine neue Entwicklung ab. Figuren für Spin-offs gäbe es in Better Call Saul und der Mutter-Serie genug. Aber beide haben immer von einem einzigartigen kreativen Blick für das Wesentliche profitiert. Sie ohne Gedanken an Notwendigkeit fortzusetzen, wird selbst vielen großen Fans unangemessen vorkommen. Solange Gilligan und Gould es genauso sehen, ist eine Fortsetzung fraglich.

Podcast: Better Call Saul als zweites Ende von Breaking Bad

Better Call Saul erinnert uns als herausragende Serie am Ende noch einmal daran, warum wir Breaking Bad so geliebt haben. Wir legen mit unserem Gast Jonas Ressel von Cinema Strikes Back die Serie auch Neulingen nahe, bevor wir tiefer in die Materie einsteigen.

Was hat das Spin-off Better Call Saul seiner Mutterserie Breaking Bad voraus? Wie ergänzen die zwei Serien einander? Das und mehr diskutieren wir, wenn es um Lieblingsfiguren, die Wechselwirkung von Tribut und Unabhängigkeit sowie das große unerwartete Finale geht.



Wünscht ihr euch eine neue Serie im Breaking Bad-Universum?