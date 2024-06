Endlich! Die PS5 macht nochmal einen großen Preissprung nach unten – viel billiger wird's vor dem Black Friday nicht

MediaMarkt und Saturn schenken euch die Mehrwertsteuer und ihr bekommt die PS5 Digital Edition für weit unter 400 Euro. Die PS5 mit Laufwerk und zwei Controllern gibt's ebenfalls zum Hammerpreis!

Jetzt ist wohl DER Augenblick, sich die PS5 günstig zu schnappen. MediaMarkt und Saturn * schenken euch die Mehrwertsteuer und ihr zahlt somit nur 368,91 Euro für die Digital Edition der PS5 Slim.

Sony-Fans mussten lange leiden: Erst war die brandneue PlayStation 5 monatelang nicht verfügbar und wurde zu Wucherpreisen auf einschlägigen Portalen verhökert, und dann wurde auch noch die unverbindliche Preisempfehlung nach oben gesetzt (449 Euro für die Digital Edition und 549 Euro für die Version mit Laufwerk).

Doch dank der MwSt-Aktion von Saturn und MediaMarkt bekommt ihr die Sony-Konsole zu einem wirklich starken Preis. Die Digital Edition * bringt übrigens alle tollen Features der großen Schwester mit – minus das Laufwerk natürlich. Das könnt ihr aber ohne Probleme nachkaufen* und ganz einfach anschließen.

PS5 Slim Disc Edition mit 2 Controllern im Angebot

Kommt für euch nur die PlayStaton 5 Slim mit Laufwerk infrage, dann haben die beiden Elektronikmärkte auch hierfür ein heißes Eisen im Feuer. Ihr bekommt die Konsole in der Disc Edition mit zwei innovativen DualSense-Controllern für nur 469,75 Euro. Dieses Angebot lohnt sich umso mehr, denn wenn ihr die Konsole derzeit mit nur einem Controller kauft, zahlt ihr tatsächlich nur unwesentlich weniger (444 Euro).

Deckt euch mit Spielen ein: Sony Days of Play bei MediaMarkt

Passenderweise feiert der japanische Elektronikkonzern gerade die Days of Play und so bieten MediaMarkt und Saturn einige Spieleperlen zum richtig leckeren Preis an. God of War: Ragnarök * schickt euch wieder in die raue Welt der nordischen Mythologie, während Rise of the Ronin * euch als Samurai im Stil von Shogun in das Japan des 19. Jahrhundert entführt.

Solltet ihr die Postapokalypse-Meisterwerke The Last of Us Part I * und The Last of Us Part II * bisher verpasst haben, dann lege ich euch diese besonders ans Herz. Immersion, Drehbuch, Dialoge, Gameplay, Grafik und Gruselfaktor gehören zu dem Allerbesten, was Videospiele derzeit zu bieten haben. Oder stöbert doch einfach selbst durch die zahlreichen Angebote *.

Spekuliert ihr auf noch bessere Preise, müsst ihr mindestens bis zum Amazon Prime Day im Juli warten, wenn nicht sogar bis zum berüchtigten Black Friday im November. Oder vielleicht spekuliert ihr auch auf die PS5 Pro, die laut Gerüchten noch Ende des Jahres erscheinen soll? Wenn ihr aber jetzt in die neueste Generation des Konsolen-Gamings einsteigen möchtet, dann lohnen sich die Angebote auf jeden Fall.

