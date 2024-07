Endlich mal günstig: Instax Sofortbildkameras, Fotodrucker und Bundle am Prime Day für unter 100 Euro

Am Prime Day gibt es die beliebte Instax Sofortbildkamera im günstigen Angebot. Auch die Fotodrucker von Fujifilm sorgen für Bilder im Retro-Design. Zusätzlich bietet Kodak eine spannende 2 in 1 Alternative.

Schon vor dem Prime Day war die beliebte Instax Mini 12 Sofortbildkamera * im günstigen Angebot erhältlich und ist es noch immer. Aber auch andere Modelle sind anlässlich des Prime Days endlich stark reduziert. Darunter auch die Instax SQ 6 *, die im Angebot für unter 100 Euro erhältlich ist

Für Kreative: Instax SQ 6 für unter 100 Euro am Prime Day

Mit der Instax SQ 6 * bekommt ihr Nostalgie pur durch die quadratischen Formate, in den Maßen 62mm x 62mm, womit ihr einen größeren Bildausschnitt als bei den Instax Minikameras habt. Um auch ohne Display das Selfie perfekt zu treffen, hilft euch der kleine Spiegel neben der Linse.

Kreativ austoben könnt ihr euch mit dem Makromodus für Nahaufnahmen, den Low- und Highkey-Effekten und der Doppelbelichtungs-Funktion. Außerdem sind in dem Set der Instax SQ6 auch drei Blitzfilter in Magenta, Grün und Rot enthaltenen, womit ihr eure Sofortbilder farblich tönen könnt. Das schöne retro Gehäuse der SQ6 gibt es in fünf verschiedenen Farben, am Prime Day sind aber nur die Modelle Pearl White * und Blush Gold * mit 40 Euro Rabatt ausgezeichnet.

Kein Risiko: Instax Sofortbilddrucker für ikonische Fotos

Das Fotografieren mit den Sofortbildkameras macht richtig viel Spaß, hat aber auch seinen Preis, denn die Fotoabzüge * sind zwar aktuell im Angebot, aber ansonsten nicht gerade günstig. Wer den Retro-Look der Sofortbilder liebt, aber wem ein möglicher Fehlschuss zu teuer ist, der sollte sich die Instax Drucker ansehen. Mit dem Instax mini Link * könnt ihr eure Smartphonefotos per Bluetooth an den Drucker senden und erhaltet die Abzüge in wenigen Sekunden. Auch ein Collagen- und Party-Druck ist möglich für coole Bilder, ganz ohne Risiko.

Ebenfalls im Prime Day Angebot ist der exklusiv auf Amazon erhältliche und limitierte Instax Mini Link2-Drucker *. Dieser kostet gerade einmal 6 Euro mehr als der mini Link und ist mit einem Bundle ausgestattet, samt Lichterkette mit Klammern und Album für Instax mini-Bilder. Mit dem Drucker ist es sogar möglich, die Fotos direkt von Instagram und Facebook auszudrucken. Durch instax AIR erhaltet ihr neue Bearbeitungsmöglichkeiten und könnt über die App zum Beispiel Blütenblätter, Neonfarben und Glitzer euren Bildern hinzufügen, bevor ihr sie ausdruckt.

2 in 1 mit der Kodak Mini Shot 3: Sofortbildkamera und Drucker in einem

Etwas über 100 Euro liegt die Alternative Mini Shot 3 Retro von Kodak *. Hier habt ihr eine Sofortbildkamera und einen Drucker in einem, außerdem enthält das Bundle 68 Fotoabzüge. Am Prime Day erhaltet ihr einen satten Rabatt von 43 Prozent.

Auch hier geht ihr bei Fotos kein Risiko ein, denn nach dem Knipsen könnt ihr die Aufnahme auf dem kleinen Display sehen, sie löschen oder sofort im 7,6 x 7,6 cm großen Format ausdrucken. Über Bluetooth könnt ihr ebenfalls Fotos vom Handy auswählen und über die Mini Shot 3 ausdrucken.

Anders als bei der Instax habt ihr bei Kodak die Möglichkeit, eure Bilder auch ohne Rand auszudrucken, wodurch ihr ein größeres Format erhaltet. Ähnlich wie bei Instax gibt es auch von Kodak eine App, um die Fotos mit bunten Rahmen zu versehen. Die Kodak Mini Shot 3 verfügt außerdem über sechs eingebaute Filter, neben den Klassikern wie Sepia und Monochrom, könnt ihr eure Fotos auch im ausgefallenen Zeichenmodus ausdrucken.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.