Endlich mal wieder eine gute Nachricht zu Fluch der Karibik 6 – und sie kommt vom Franchise-Chef persönlich

Manchmal wirkt es, als würde Fluch der Karibik 6 niemals kommen. Heute können wir euch zumindest gute Neuigkeiten hinsichtlich der Beteiligung von Margot Robbie berichten.

In den 2000er Jahren verwandelte sich die Fluch der Karibik-Reihe in einen riesigen Blockbuster-Hype. Ein Film war erfolgreicher als der andere. Inzwischen ist von diesem Höhenflug nur noch wenig zu spüren. Teil 6 ist komplett in der Entwicklungshölle versackt. Seit Jahren gab es keine nennenswerten Fortschritte mehr.

Produzent Jerry Bruckheimer, der die Fantasy-Abenteuer-Reihe seit dem ersten Teil auf der großen Leinwand begleitet, meldet sich dennoch immer mal wieder mit Updates zu Wort und versichert den Fans, dass sich ein weiterer Teil nach wie vor in Arbeit befindet. Nun adressiert er auch die potenzielle Beteiligung von Margot Robbie.

Entgegen der Gerüchte ist Margot Robbie immer noch in die Fluch der Karibik-Zukunft involviert

Robbies Name tauchte erstmals in Verbindung mit Fluch der Karibik auf, als klar wurde, dass die Reihe in ihrer jetzigen Zusammensetzung nicht mehr so einfach weitergehen kann, gerade im Hinblick auf die Rückkehr von Johnny Depp als Captain Jack Sparrow. Zuletzt häuften sich jedoch die Gerüchte, dass Robbie wieder raus ist.

Im Gespräch mit The Wrap bringt Bruckheimer etwas Licht ins Dunkel hinsichtlich der Verwirrung, die um die Fluch der Karibik-Zukunft existiert:

Wir arbeiten an einem Drehbuch [zu Fluch der Karibik 6]. Wenn wir es nicht auf dem Papier haben, wird es auch nicht auf die Leinwand kommen.

Weiter erklärt er zur Einordnung des Prozesses:

Wir hatten zu einem Zeitpunkt zwei verschiedene Drehbücher, dann fiel eines davon weg und wir entschieden uns für das andere.

Offenbar ist Robbie davon aber nicht betroffen:

Sie ist immer noch [in das Franchise] involviert.

Wie so oft erweist sich Bruckheimer als ein Mann weniger Worte und lässt ebenfalls viel Raum für Spekulation. Wird Margot Robbie nach dem Megaerfolg von Barbie als Piratin vor die Kamera treten? Oder betreut sie das Projekt als Produzentin mit ihrer Filmfirma LuckyChap Entertainment, die u.a. an Birds of Prey beteiligt war.

Entscheidend ist, dass Robbie nach wie vor einen Fuß in der Tür des Franchise hat und möglicherweise etwas frischen Wind in die Reihe bringt. Denn eine Sache ist klar: Fluch der Karibik braucht dringend eine Erneuerung, wenn sich die Marke in der sich aktuell rapide verändernden Blockbuster-Landschaft beweisen will.

Interessant ist außerdem, dass offenbar jemand Neues für das Drehbuch von Fluch der Karibik 6 gefunden wurde. Laut Bruckheimer hat Pirates-Veteran Ted Elliott einen Entwurf geschrieben, der nun von einer anderen, nicht näher genannten Person überarbeitet wird. Oder wie es Bruckheimer einmal mehr sehr knapp formuliert:

[Ted Elliott] hat [am Drehbuch zu Fluch der Karibik 6] gearbeitet, und wir haben jemanden hinzugezogen, um die Lücken zu füllen.

Wann startet Fluch der Karibik 6 im Kino?

Da bis dato offenbar nicht einmal ein vollständiges Drehbuch existiert, sind wir noch sehr weit von einem Kinostart entfernt. Angenommen, die Produktion kommt langsam, aber sicher wirklich in die Gänge, könnte das bedeuten, dass die Dreharbeiten nächstes Jahr beginnen können. Mit der aufwendigen Postproduktion wäre mit dem Start von Fluch der Karibik 6 trotzdem nicht vor 2028 oder 2029 zu rechnen.