Endlich offiziell bestätigt: Das ist der Cast von Are You the One – VIP

Nach viel Spekulation ist die Katze endlich aus dem Sack: Die diesjährigen Teilnehmer:innen von Are You the One – Reality Stars in Love stehen endlich fest.

Schon lange ist bekannt, dass es eine 4. Staffel von Are You the One – VIP geben wird. Dass die Moderation wie immer von Sophia Thomalla übernommen wird, ist auch keine Überraschung. Nur die Kandidat:innen, die eine weitere Chance auf die Liebe bekommen, waren bislang unbekannt.

Bis jetzt! RTL gab den Cast bekannt und wir stellen euch die Stars und Sternchen vor, die sich auf die Suche nach ihrem Perfect Match begeben.

Are You the One – VIP: Das sind die Single-Frauen

Anastasia : Die einstige Ex on the Beach-Kandidatin kennt keine Tabus. „Ich habe auch Sex ohne Gefühle. Ich mache, worauf ich Bock habe, und bin ehrlich dabei.”

: Die einstige Ex on the Beach-Kandidatin kennt keine Tabus. Asena : Die Ex-Love Island-Schönheit weiß genau, was sie will und macht dafür alles.

: Die Ex-Love Island-Schönheit weiß genau, was sie will und macht dafür alles. Emmy Russ : Die Reality-Queen ist erst seit wenigen Wochen Single und hofft auf ihren Mr. Right.

: Die Reality-Queen ist erst seit wenigen Wochen Single und hofft auf ihren Mr. Right. Gabriela : Die 23-Jährige sorgte schon bei Ex on the Beach für ordentlich Drama.

: Die 23-Jährige sorgte schon bei Ex on the Beach für ordentlich Drama. Jennifer : Die Influencerin kennt sich vor allem mit toxischen Beziehungen aus und hofft nun auf einen Partner auf Augenhöhe.

: Die Influencerin kennt sich vor allem mit toxischen Beziehungen aus und hofft nun auf einen Partner auf Augenhöhe. Laura L. : Laura ist Wiederholungstäterin und suchte bereits 2021 bei der Normalo AYTO-Ausgabe ihr Match – ohne Erfolg. Läuft es diesmal besser?

: Laura ist Wiederholungstäterin und suchte bereits 2021 bei der Normalo AYTO-Ausgabe ihr Match – ohne Erfolg. Läuft es diesmal besser? Laura Morante : Sie sorgte vor allem mit ihrer Beziehung zu Mike Heiter für Schlagzeilen, hat aber auch schon eine lange Vita an Reality-Shows vorzuweisen.

: Sie sorgte vor allem mit ihrer Beziehung zu Mike Heiter für Schlagzeilen, hat aber auch schon eine lange Vita an Reality-Shows vorzuweisen. Linda : Die Beauty bekam 2021 leider kein Foto von Heidi Klum bei GNTM. Sie selbst beschreibt sich als zickig und liebevoll.

: Die Beauty bekam 2021 leider kein Foto von Heidi Klum bei GNTM. Sie selbst beschreibt sich als zickig und liebevoll. Nadja : Bei Love Fool fiel die 24-Jährige auf einen vergebenen Kerl rein. Das kann ihr bei Are You the One nicht passieren.

: Bei Love Fool fiel die 24-Jährige auf einen vergebenen Kerl rein. Das kann ihr bei Are You the One nicht passieren. Tara Tabitha: Die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin ist auf der Suche nach der großen Liebe: „Bei AYTO geht es ja wirklich ums Perfect Match und nicht um den Perfect Bumspartner!”

Are You the One – VIP: Das sind die Single-Männer

Alex : Der Koch hat schon so einige Dating-Shows hinter sich. Bei AYTO will er seine Zukünftige kennenlernen.

: Der Koch hat schon so einige Dating-Shows hinter sich. Bei AYTO will er seine Zukünftige kennenlernen. Antonio : Der Frankfurter hat schon Erfahrung bei der Suche nach seinem Perfect Match. 2022 war er in der Normalo-Staffel dabei.

: Der Frankfurter hat schon Erfahrung bei der Suche nach seinem Perfect Match. 2022 war er in der Normalo-Staffel dabei. Chris Broy : Der Kölner ist aus dem Reality-TV nicht wegzudenken. Aber tatsächlich ist es für Chris das erste Dating-Format.

: Der Kölner ist aus dem Reality-TV nicht wegzudenken. Aber tatsächlich ist es für Chris das erste Dating-Format. Kaan : Der 27-Jährige versucht nach Die Bachelorette und Bachelor in Paradise nun bei AYTO sein Glück.

: Der 27-Jährige versucht nach Die Bachelorette und Bachelor in Paradise nun bei AYTO sein Glück. Lars Maucher : Lars ist in Sachen Dating-Shows kein unbeschriebenes Blatt und vor allem Sex im TV ist für ihn kein Tabu.

: Lars ist in Sachen Dating-Shows kein unbeschriebenes Blatt und vor allem Sex im TV ist für ihn kein Tabu. Lukas Baltruschat : Der Fitness-Coach sorgte zuletzt bei Prominent getrennt mit einem Fremdgeh-Geständnis für bittere Tränen bei seiner Ex Chiara. Nun soll es in Sachen Liebe wieder bergauf gehen.

: Der Fitness-Coach sorgte zuletzt bei Prominent getrennt mit einem Fremdgeh-Geständnis für bittere Tränen bei seiner Ex Chiara. Nun soll es in Sachen Liebe wieder bergauf gehen. Marc-Robin : Ob der 29-Jährige mit seiner Vorgeschichte Erfolg hat? Marc-Robin betrog seine damalige Freundin bei Temptation Island vor der Kamera.

: Ob der 29-Jährige mit seiner Vorgeschichte Erfolg hat? Marc-Robin betrog seine damalige Freundin bei Temptation Island vor der Kamera. Nikola : Das Model kennt sich mit toxischen Beziehungen aus und nimmt zum ersten Mal ohne Partnerin an einem Format teil.

: Das Model kennt sich mit toxischen Beziehungen aus und nimmt zum ersten Mal ohne Partnerin an einem Format teil. Ozan : Frauen sehen den Ex-Bachelorette-Boy als laufende Red Flag. Ob er mit diesem Image sein perfektes Match findet?

: Frauen sehen den Ex-Bachelorette-Boy als laufende Red Flag. Ob er mit diesem Image sein perfektes Match findet? Tim Kühnel: Der Strahlemann ist kein Unbekannter im Reality-TV und bekommt für seine AYTO-Teilnahme sogar die tatkräftige Unterstützung seiner Mutter. „Meine Mama hat mir das Go für den Boom Boom Room gegeben.”

Wann startet die neue Staffel AYTO-VIP?

Fans feuchtfröhlicher Unterhaltung müssen nicht mehr lange warten. Die neuen Folgen von Are You the One – Reality Stars in Love werden bereits ab dem 26. Juli 2024 wie gewohnt in Doppelfolgen auf RTL+ verfügbar sein. Ob die liebeshungrigen Kandidat:innen es schaffen, alle Perfect Matches zu finden und sich somit das Preisgeld in Höhe von 200.000 Euro zu sichern, bleibt abzuwarten.