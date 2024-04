Endlich ohne Streaming-Abo: Die zweitgrößte Netflix-Serie aller Zeiten kommt ins Heimkino

Nur Squid Game hatte mehr Zuschauer:innen: Die schräge Fantasy-Serie Wednesday mauserte sich zum Mega-Hit und ist mit weitem Abstand die Nummer 1 der englischsprachigen Serien bei Netflix.

Was kommt dabei raus, wenn man Tim Burton Harry Potter mit einem Krimi samt Mordfall kreuzen lässt? Die zweiterfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten und eine äußerst schrullige noch dazu. Wednesday mit Shooting-Star Jenna Ortega wurde bis heute über 1,7 Milliarden Stunden lang angesehen, ein unvorstellbarer Wert.



Den Instant-Hype, der die Geschichte der makabren Addams Family neu erzählt und nebenbei rasend schnell zum Popkulturphänomen wurde, gehört zu den wenigen Eigenproduktionen des Streaming-Giganten, die eine physische Auswertung im Heimkino erfahren. Sprich: Ihr könnt euch Wednesday Staffel 1 jetzt auf DVD & Blu-ray vorbestellen.

Netflix-Hit Wednesday endlich ohne Streaming-Abo erhältlich

Das Addams Family-Universum hat schon viele Iterationen hinter sich und wurde mehrmals neu interpretiert. Bereits 1938 erdachte der Cartoon-Zeichner Charles Addams die ungewöhnliche Familie, die sich als alter Geldadel mit einer Vorliebe zum Makabren auszeichnet.

Es folgte eine erste TV-Serie 1964 und weitere Filme und Serien. Am bekanntesten hierzulande sind wohl die Kinofilme Die Addams Family (1991) und Die Addams Family in verrückter Tradition (1993), mit denen dem Franchise in den Neunzigern neues Leben eingehaucht wurde.

Nun dachte sich Netflix anno 2020, dass es an der Zeit wäre, der Reihe neues Leben einzuhauchen und kein Geringerer als Tim Burton wurde für diese durchaus anspruchsvolle Aufgabe auserkoren. Burton, dessen Stil wie gemacht für die verschrobene Familiengeschichte zu sein scheint, wurde schon für den 1991er-Film als Regisseur angefragt und musste aufgrund seiner Verpflichtung für Batmans Rückkehr absagen.

Dass sich die Entscheidung des Streaming-Schwergewichts als goldrichtig erweisen sollte, sah man relativ bald nach der Ausstrahlung 2022. Wednesday belegt mit 252,1 Millionen Views den ersten Platz 1 der englischsprachigen Serien auf Netflix . Großen Anteil daran hatte neben Mastermind Tim Burton auch die Hauptdarstellerin Jenna Ortega, die die Addams Family-Tochter mit perfektem Schmollgesicht porträtiert und mit ihrer Tanzszene viral ging.

Darum geht's in Wedensday

Der eingangs erwähnte Harry Potter-Vergleich kommt nicht von ungefähr: Wie der Zauberschüler mit der Blitznarbe wird auch Wednesday auf eine Schule für Kinder mit Zauberkräften und besonderen Fähigkeiten geschickt, die sich in einem alten Schloss befindet. Dort muss sie sich nicht nur mit fiesen Mitschüler:innen herumschlagen, sondern auch eine mysteriöse Mordserie aufklären, deren Spuren zu einem besonders schaurigen Ungeheuer führen....

