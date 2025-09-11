Endlich! Verschollene Harry Potter-Figur tritt in der Serie auf, nachdem die Filme sie gnadenlos unterschlagen haben

In den Harry Potter-Filmen wurden einige Charaktere einfach herausgeschrieben. Ein unterschlagenes Weasley-Familienmitglied darf in der neuen Serie nun aber endlich dabei sein.

Die kommende Harry Potter-Serie hat die Chance, bei einer längeren Laufzeit über mehrere Episoden viele Details und Figuren einzubringen, die in den Kinofilm-Adaptionen der Bücher radikal weggekürzt wurden. Wie von offizieller Stelle bestätigt wurde, darf nun beispielsweise ein verschollener Weasley endlich auftreten.

Nachdem die Harry Potter-Filme Charlie Weasley eliminierten, erweckt die Serie ihn zum Leben

Sage und schreibe sechs Geschwisterkinder hat Harry Potters bester Freund Ron Weasley. Zumindest in den Büchern. In den acht Film-Adaptionen der sieben Romane lernten wir in Hogwarts allerdings nur Ron, Ginny, Percy, Fred und George, sowie etwas später auch den älteren Bill Weasley persönlich kennen. Das zweitälteste Kind von Arthur und Molly, Charles 'Charlie' Weasley, ging unterwegs verloren.

Die Harry Potter Serie wird Charlie allerdings nicht vergessen, verriet sie kürzlich. Bei der Bekanntgabe der neuen Weasley-Stars fügte der Sender HBO nämlich einen entscheidenden Hinweis ganz unten in Klammer hinzu: "Charlie ist im Moment in Rumänien, wird aber bald zu uns stoßen."

Als Harry Potter in seinem ersten Jahr nach Hogwarts kommt, hat Charlie Weasley seinen mustergültigen Schulabschluss bereits in der Tasche und studiert in Rumänien Drachen. Das kommt dem Freundes-Trio im Laufe von Harry Potter und der Stein der Weisen zu Gute. Denn als sie Hagrids illegalen Drachen Norbert wieder loswerden müssen, schickt ihnen Charlie in einer Nacht-und-Nebel-Aktion Hilfe. Ein paar seiner Freunde kommen den norwegischen Stachelbuckel auf fliegenden Besen über Hogwarts Dächern heimlich abholen, da die Kreatur in England gegen die Gesetze der Drachenzucht verstößt.

Mit dem direkten Fingerzeig im offiziellen Weasley-Post lässt sich sogar schon spekulieren, dass die HBO-Serie Charlie Weasley bereits in Staffel 1 in Aktion treten lässt. Das wäre insofern clever, weil das Publikum den Drachenliebhaber dann bereits kennen würde, wenn er in Harry Potter und der Feuerkelch für die erste Aufgabe des Trimagischen Turniers an die Schule kommt – um die Drachen in Schach zu halten.

Die Harry Potter-Filme kehrten Charlie Weasley unter den Teppich

In den Filmen wurde Charlie Weasley nur ein einziges Mal "gezeigt": auf dem Familienfoto der Weasley in Ägypten, das Ron Harry von seinen Verwandten zeigt. Dort sind sie noch zu neunt zu sehen. – Umso trauriger, dass die Filme den Drachenzähmer danach nicht mehr unterbringen konnten und herausschrieben, statt ihn zum Teil der Geschichte zu machen.

Nun will die Harry Potter-Serie den rothaarigen Clan aber offenbar komplett abbilden. Nur wer Charlie Weasley spielen wird, ist aktuell noch nicht bekannt gegeben worden.



Wann startet die Harry Potter-Serie?

Aktuell laufen die Dreharbeiten zur 1. Staffel, die das Buch Harry Potter und der Stein der Weisen verfilmt – voraussichtlich in 8 Episoden. Als Startdatum für die Serie wurde bislang nur das Jahr 2027 bekanntgegeben.

Podcast: Was erwartet uns mit der Harry Potter-Serie?

Der US-Sender HBO verfilmt die Harry Potter-Bücher erneut, nach der beliebten Fantasy-Filmreihe erstmals als Serie. Wir sprechen über den Start und die schon bekannten Stars im neuen Cast.

Welche Änderungen nimmt die Harry Potter-Serie gegenüber den Romanen und Filmen vor? Und kann man sich auf die Serie freuen und trotzdem die Debatte um J.K. Rowlings transfeindliche Aussagen nicht ignorieren? Das und mehr diskutieren wir im Podcast.