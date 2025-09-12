Wer spielt Voldemort in der Harry Potter-Serie? Jetzt verrät der Fan-Favorit, ob er dabei ist

Der seit Monaten als Favorit für Bösewicht Voldemort gehandelte Schauspieler Cillian Murphy äußerst sich endlich zu den Gerüchten der Harry Potter-Serien-Beteiligung.

Mit unzähligen zu besetzenden Hexen, Zauberern und Muggeln wächst der Cast der Harry Potter-Serie jeden Tag. Die Dreharbeiten zu Staffel 1 haben mittlerweile begonnen. Unter Fans gibt es wie immer Favoriten, wer die ikonischen Rollen spielen sollte – nun wurde Wunschkandidat Cillian Murphy (Oppenheimer) gefragt, ob er Bösewicht Voldemort verkörpert.

Cillian Murphy ist Voldemort-Favorit – aber spielt er Du-weißt-schon-wen?

Die Dinge, die schon über die Harry Potter-Serie bekannt sind, werden jeden Tag mehr. Die Besetzung der Harry Potter-Serie umfasst mittlerweile 33 Stars. Zum neuen Gesicht von Harrys nasenlosem Gegenspieler hält die HBO-Produktion sich allerdings so bedeckt, als wolle sie seinem bürgerlichen Namen Tom Riddle gerecht werden. Gerüchteweise soll Voldemort schon besetzt worden sein, aber noch geheim gehalten werden, damit die Enthüllung in der Serie dann umso größer ausfällt.



Das hält Harry Potter-Fans natürlich nicht vom Spekulieren ab, wer perfekt in die Rolle passen würde. Als klarer Favorit setzte sich Christopher Nolans Dauer-Kollaborateur Cillian Murphy an die Spitze, der in Filmen wie Batman Begins und Red Eye schon seine unheimlichen Qualitäten bewies. Im Podcast Happy Sad Confused wurde er nun gefragt, ob etwas Wahres an dem Voldemort-Wunsch dran ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nein, [an dem Gerücht ist nichts dran]. Meine Kinder zeigen mir das ab und zu, aber nein. Davon weiß ich nichts. Ich meine, es ist auch einfach sehr schwer, in die Fußstapfen von Ralph Fiennes zu treten. Dieser Mann ist eine absolute Schauspiellegende. Also, viel Glück an denjenigen, der diese Rolle übernehmen wird.

Damit müssen Potterheads dieses Fan-Casting wohl begraben und ihre Hoffnungen auf einen neuen Kandidaten lenken. Ob Voldemort in seiner endgültigen Gestalt wirklich schon in Staffel 1 auftauchen wird, ist darüber hinaus noch längst nicht gesichert. In Rückblenden zur Ermordung von Harrys Eltern oder an Professor Quirrells (Luke Thallon) Hinterkopf wäre sein Auftauchen gut möglich. Die Filme besetzten Ralph Fiennes hingegen erst in Teil 4 als einen von insgesamt 7 Voldemort-Darstellern.

Wann und wo startet die Harry Potter-Serie im Stream?

Als Startpunkt der Serie ist das Jahr 2027 angesetzt. Bis dahin könnte der Sender HBO seinen Streaming-Dienst HBO Max auch in Deutschland gelauncht haben, anstatt viele seiner Serien, wie bisher, bei WOW/Sky zu veröffentlichen. Eine konkrete Streaming-Heimat für das neue Hogwarts steht hierzulande also noch nicht fest.

Podcast: Was erwartet uns mit der Harry Potter-Serie?

Der US-Sender HBO verfilmt die Harry Potter-Bücher erneut, nach der beliebten Fantasy-Filmreihe erstmals als Serie. Wir sprechen über den Start und die schon bekannten Stars im neuen Cast.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Welche Änderungen nimmt die Harry Potter-Serie gegenüber den Romanen und Filmen vor? Und kann man sich auf die Serie freuen und trotzdem die Debatte um J.K. Rowlings transfeindliche Aussagen nicht ignorieren? Das und mehr diskutieren wir im Podcast.

