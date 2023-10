Endlich wieder bei Amazon verfügbar: Im wohl härtesten Kriegsfilm des Jahres trifft Tarantino auf Rambo

Schon bei Indiana Jones sah man die Nazis schmelzen. Inglorious Basterds bearbeitete Nazischädel mit Baseballschlägern und Sisu - Rache ist süß führt das Gemetzel fröhlich fort. Und das so kreativ und unterhaltsam, dass der 2023 erschienene Film schnell zum Erfolg wurde.

Der niedlich klingende Filmtitel Sisu deutet erst mal nicht auf die unfassbare Brutalität hin, die im finnischen Actionstreifen gezeigt wird. Regisseur Jalmari Helander lässt seinen Helden mit solcher kompromisslosen Gewalt die Nazis abschlachten, dass er an Tarantinos Ingloriuos Basterds erinnert. Dass bei einem Actionfilm auch mal die Logik abhandenkommt, versteht sich von selbst, denn der Held ist ein wahres Stehaufmännchen à la Rambo.

Sisu ist vor allem unterhaltsam und war ein Überraschungshit aus dem kalten Norden. Kein Wunder, dass er nach der Veröffentlichung fürs Heimkino schnell vergriffen war, doch jetzt gibt es wieder Nachschub auf Amazon.

Die Blu-ray * und DVD * Fassung enthält als Bonusmaterial das Making-of und das Featurette über die Spezialeffekte. Auf Amazon Prime * kann der Actionfilm außerdem gestreamt werden.

Jalmari Helander dreht mit internationalem Megastar

Finnland ist nicht gerade als Filmnation bekannt, selten schwappt mal eine erfolgreiche Produktion zu uns herüber. Sisu hat es aber geschafft, hier ein breites Publikum und Kritiker:innen zu begeistern. Regisseur Jalmari Helander konnte bereits 2014 mit Big Game hierzulande in den Kinos landen und hatte mit Samual L. Jackson einen echten Megastar in der Hauptrolle. Der Actionstreifen wurde jedoch größtenteils in Bayern gedreht, unverkennbar an den Alpen, die im flachen Finnland eigentlich nichts zu suchen haben. Umso schöner, dass sich Helander diesmal dazu entschlossen hat, seinen in Finnland spielenden Film auch wirklich dort zu drehen. Die Ödnis Lapplands passt perfekt zu der rauen Stimmung und dem kargen Protagonisten.

Darum geht es in Sisu

Finnland, 1944: Die Nazis befinden sich auf dem Rückzug in Richtung Norwegen. Dabei treffen sie auf den einsamen Goldschürfer Korpi (Jorma Tomilla), der gerade einen ordentlich Batzen Gold gefunden hat. Die Soldaten sehen den Mann als leichtes Opfer, dem sie schnell Hab und Gut stehlen können, doch ahnen sie nicht, dass sie es mit einem eiskalten Killer zu tun haben, der sich auf seinem Rachefeldzug durch nichts aufhalten lässt.

Das Drehbuch zu Sisu ist übrigens aus der Not heraus entstanden, denn eigentlich wollte Jalmari Halander eine Sci-Fi Komödie in Kanada drehen, doch aufgrund der Corona-Pandemie musste er in Finnland bleiben und schrieb im Herbst 2021 kurzerhand Sisu. Wir sind gespannt welchen Film der finnische Regisseur als nächstes aus dem Hut zaubert.

