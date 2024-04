"Er hasst mich": Daniel Radcliffe fürchtete sich bei Harry Potter 1-3 vor einem Co-Star und dann haben sie trotzdem noch 5 Filme gedreht

Daniel Radcliffe dachte über Jahre hinweg, dass sein Harry Potter-Co-Star Alan Rickman ihn hassen würde. Dennoch arbeiteten die beiden an acht Filmen zusammen.

Harry Potter-Star Daniel Radcliffe war dem berühmten Zauberschüler, den er in den Filmen verkörpert, mindestens in einem Punkt sehr ähnlich. Denn der Schauspieler dachte jahrelang, dass Snape-Darsteller Alan Rickman eine tiefe Abneigung gegen ihn hegen würde – genauso, wie es Harry bei dem Hogwarts-Professor dachte.

Das erklärte Radcliffe nun im Podcast Happy Sad Confused gegenüber Moderator Josh Horowitz, nachdem dieser ihm ein Video seines verstorbenen Co-Stars zeigte.

Daniel Radcliffe dachte, Snape-Darsteller Alan Rickman würde ihn beim Harry Potter-Dreh hassen

So wurde Daniel Radcliffe in dem Podcast ein Video von Alan Rickman gezeigt, der darin über seine Arbeit an den Harry Potter-Filmen sprach und auch seine Bewunderung für Radcliffe teilte. Das noch ungesehene Material seines verstorbenen Co-Stars rührte den Schauspieler sichtlich und brachte ihn dazu, noch einmal zu den Anfängen ihrer Arbeitsbeziehung am Harry Potter-Set zurückzugehen.

Radcliffe erzählt im Podcast:

Ich war so eingeschüchtert von Alan Rickman. Wie kann man das auch nicht sein, bei dieser Stimme? Selbst wenn man die Stimme gehört hat, vergaß man, wie tief sie wirklich war, bis sie einen durchdringt. Ich war bei den ersten drei Filmen so eingeschüchtert von ihm. Ich hatte echt Angst und dachte, 'Dieser Typ hasst mich.'

Harry Potter-Star Daniel Radcliffe und Alan Rickman verband später eine gegenseitige Bewunderung

Dieses Gefühl legte sich jedoch nach einiger Zeit und zwischen Radcliffe und Rickman entstand eine Freundschaft, in der der Snape-Darsteller seinen Co-Star immer wieder Unterstützung entgegenbrachte:

Irgendwo im weiteren Verlauf hat [Alan Rickman] gesehen, dass ich das wirklich machen und daran arbeiten wollte. [...] Er hat einen Urlaub in Kanada frühzeitig abgebrochen, um mich [in dem Theaterstück] Equus zu sehen. Er hat jedes Theaterstück von mir gesehen, als er noch gelebt hat. Danach haben wir immer darüber gesprochen.

Weiterhin gab Alan Rickman dem Harry Potter-Star immer wieder Tipps für seine spätere Karriere: "Er war einer der ersten Leute, der gesagt hat: 'Du solltest dich mit Stimmtraining beschäftigen und all sowas.' Ich schätze mich so glücklich."