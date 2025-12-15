Er drehte Stand by Me und Harry und Sally: Rob Reiner und seine Ehefrau tot aufgefunden

Regisseur, Schauspieler und Produzent Rob Reiner wurde mit seiner Ehefrau Michele tot in ihrem Anwesen in Los Angeles aufgefunden. Der Hollywood-Star war für Filme wie Stand by Me und Harry und Sally bekannt.

Rob Reiner ist tot. Der amerikanische Regisseur, Schauspieler und Produzent wurde am Sonntagabend gemeinsam mit seiner Ehefrau Michele Reiner leblos in ihrem Anwesen in Brentwood, Los Angeles aufgefunden. Reiner war für die Inszenierung von Klassikern wie This Is Spinal Tap, Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers, Harry und Sally oder Die Braut des Prinzen bekannt. Er wurde 78 Jahre alt.

Stand by Me- und Harry und Sally-Regisseur Rob Reiner ist tot: Die Polizei spricht von Mord

Wie der Hollywood Reporter berichtet, sei der Tod von Rob und Michele Reiner am Sonntag, dem 14. Dezember 2025 von einem Sprecher der Familie bekanntgegeben worden:

Es ist mit tiefgreifender Trauer, dass wir den Tod von Michele und Rob Reiner bekanntgegen müssen. Unser Herz ist durch diesen plötzlichen Verlust gebrochen, und wir bitten in dieser unglaublich schweren Zeit um Privatsphäre.

Die Polizei erklärte gegenüber TMZ , dass Rob und Michele Reiner Stichwunden durch ein Messer erlitten hätten. Die Polizei gehe aktuell von Mord aus. Hinweise auf einen Einbruch wies ihr Zuhause nicht auf. Mehrere der Familie nahestehende Quellen sollen gegenüber People geäußert haben, dass Rob und Michele Reiners 32-jähriger Sohn, Nick Reiner, als Tatverdächtiger gilt. Die Polizei hat dies noch nicht bestätigt.

Rob Reiner gelang mit All in the Family der Durchbruch

Rob Reiner wurde am 6. März 1947 im Stadtteil Bronx in New York City geboren. Als Sohn des Regisseurs Carl Reiner und der Schauspielerin Estelle Reiner stand Rob Reiner der Filmbranche bereits seit Kindertagen nahe. Bereits im Alter von zwölf Jahren spielte er in der Serie 77 Sunset Strip mit, bevor er als Michael "Meathead" Stivic in der Serie All in the Family Berühmtheit erlangte, für die er unter anderem zwei Emmys gewann und fünfmal für den Golden Globe nominiert wurde.

Seine Schauspielkarriere gab Reiner über die Jahre nicht auf, während er sich vornehmlich als Regisseur und Produzent eigenen Projekten zuwendete. Mit This Is Spinal Tap feierte Reiner 1984 sein Regiedebüt, der heute als Kult-Klassiker gilt. Weiterhin wurden Filme wie Der Volltreffer mit John Cusack, die Stephen King-Verfilmung Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers, die romantische Komödie Harry und Sally sowie die Märchenverfilmung Die Braut des Prinzen zu großen Erfolgen für den Regisseur.

Nach seiner ersten Ehe mit Schauspielerin und Regisseurin Penny Marshall, aus der ihre Adoptivtochter Tracy Reiner zurückbleibt, heiratete Reiner 1989 die Fotografin Michele Singer, die er während der Dreharbeiten zu Harry und Sally traf. Die beiden hinterlassen mit Jake, Nick und Romy Reiner drei gemeinsame Kinder.