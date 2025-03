"Er ist übergewichtig und kann kaum kämpfen": Charlize Theron zerstörte den Schauspieler, der in den 90ern einer der großen Filmstars war

Mit ihrer Meinung über einen Action-Star vergangener Jahrzehnte hat sich Charlize Theron nicht zurückgehalten. Wegen dessen Verhalten gegenüber Frauen habe er das vernichtende Urteil verdient.

Mad Max: Fury Road-Star Charlize Theron hält nicht besonders viel von der vergangenen Action-Legende Steven Seagal. In einem Interview zu ihrem Netflix-Film The Old Guard von 2020 hat sie den Schauspieler aufgrund seines Auftretens regelrecht zerstört. Seagal habe es ihrer Meinung nach komplett verdient.

Charlize Theron zieht über vergangenen Action-Star Steven Seagal her

In den 90ern zählte der Schauspieler mit Filmen wie Alarmstufe: Rot zu den größten Action-Stars in Hollywood. Heutzutage wird über den Star eher der Mantel des Schweigens gehüllt, was mit mehreren Vorwürfen gegen Seagal zu tun hat.

In einem Interview zum Release von The Old Guard in der Howard Stern-Show hat Charlize Theron gegen den Darsteller ausgeteilt, den sie schon während dessen Hochphase als lächerlich empfunden hat:

Er ist übergewichtig und kann kaum kämpfen … schau es dir an, es ist lächerlich. Er schubst Leute mit dem Gesicht herum. Das ist alles eine Inszenierung.

Die Schauspielerin bezieht sich wohl auf folgendes Video, das auf YouTube noch zur Verfügung steht:

Theron betont, dass Seagal dieses vernichtende Urteil für sein Verhalten gegenüber Frauen voll und ganz verdient hätte.

Steven Seagal wurde durch viele Kontroversen aus Hollywood verbannt

Diverse Frauen haben über mehrere Jahrzehnte Anschuldigungen gegen Seagal erhoben. Die Vorwürfe beinhalten unter anderem sexuelle Nötigung, Körperverletzung und Vergewaltigung. An Filmsets soll er sich Co-Stars gegenüber auch wiederholt herablassend oder gewalttätig verhalten haben.

Ab den 2000ern rutschte der Action-Darsteller zunehmend in den Direct-to-DVD-Markt ab und wurde nach wiederholten Flops endgültig von Hollywood ignoriert. In den letzten Jahren machte der 72-Jährige überwiegend Schlagzeilen als Unterstützer des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

