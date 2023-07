Was ist mit Steven Seagal passiert? Er war ein Action-Star wie Bruce Willis und 1000 Kontroversen später ist er fast vergessen

Steven Steagal stand Anfang der 90er mit Arnold Schwarzenegger oder Bruce Willis auf einer Stufe als einer der größten Action-Stars der 90er. Heute ist er in Vergessenheit geraten. Warum?

Die Karrieren von Action-Stars sind der Stoff für Legenden. Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone lieferten sich in den 80ern einen regelrechten Krieg. Chuck Norris entwickelte eine TV-Persönlichkeit, die zu 90% aus Roundhouse-Kicks bestand. Und dann gab es noch Steven Seagal.

Steven Seagal kam aus dem Nichts und wurde in Windeseile zum neuen Stern am Action-Firmament. In den späten 80ern und frühen 90ern begann er seine Kino-Karriere mit einer Reihe erfolgreicher Action-Kracher wie Nico, Hard to Kill und Alarmstufe: Rot, der noch heute vielen als sein bester Film gilt. 30 Jahre später produziert Seagal seit Jahrzehnten Direct-to-Video-Ramsch, dessen Inszenierungen selbst treue Fans beschämt. Was ist passiert?

"Riesenarsch": Action-Star Steven Seagal wird von 1000 Kontroversen bombardiert

Schwarzenegger, Stallone oder Willis mussten alle in ihren Karrieren irgendwann kürzertreten, aber das lag vor allem an der Entwicklung des Action-Marktes. Auch zu Steven Seagals Fall mag dieser Faktor beigetragen haben. Aber in erster Linie war er selbst schuld.

Warner Steven Seagal in Hard to Kill

Über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten haben diverse Frauen Seagal sexueller Übergriffe beschuldigt. Die Anschuldigungen reichen dabei von sexueller Nötigung und Körperverletzung zu Vergewaltigung, wie etwa Espinof und Vulture schreiben.

Darüber hinaus soll Seagal bei vielen Filmsets herablassend aufgetreten und gewalttätig geworden sein. Als Moderator des altehrwürdigen Comedy-Formats Saturday Night Live beleidigte er angeblich den Cast und lieferte eine der schlechtesten Leistungen in der Geschichte der Show ab (via Far Out Magazine ). Aber das ist noch gar nichts.

John Wick-Star John Leguizamo zufolge soll Steven Seagal am Set von Einsame Entscheidung erklärt haben, sein Wort sei Gesetz, und als sein Co-Star daraufhin zu kichern anfing, rammte er ihm den Ellbogen in den Körper (via Q with Tom Power ). Ein Sci-Fi-Regisseur hätte seinen Film lieber eingestampft, als mit dem "Riesenarsch" zu drehen.

Cinedigm Steven Seagal in Beyond the Law

Beim Dreh von Deadly Revenge - Das Brooklyn Massaker würgte ein verärgerter Stuntman Seagal angeblich so schwer, dass der Star die Kontrolle über seinen Schließmuskel verlor. Martial-Arts-Kollege Michael Jai White zufolge sei es für Seagal normal, Stuntleute in Action-Szenen tatsächlich zu schlagen (via Vlad TV ).

Hollywood ließ Steven Seagal nach Action-Flops fallen

Das Produktionsstudio Warner investierte in den 90ern viel Geld in den Action-Goldesel Seagal und war offenbar bereit, dafür über diverse Kontroversen hinwegzusehen. Aber ab Auf brennendem Eis von 1994 floppten die meisten seiner Filme an den Kinokassen, und die Rechnung ging nicht mehr auf. Ab da war der Schauspieler auf sich allein gestellt.

Seitdem spielt sich Steven Seagals Karriere im Direct-to-DVD-Bereich ab, von wenigen Ausnahmen wie Exit Wounds - Die Copjäger einmal abgesehen. Sein Name hat bei Action-Fans immer noch einen gewissen Klang, auch wenn die meisten Kritiker sich keinen Deut mehr um seine Filme scheren. Es gibt viele, die manche seiner Filme durchaus unterhaltsam finden. Und hoffen, ihm niemals begegnen zu müssen.

