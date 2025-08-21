Er spielt in einer der besten Serien unser Zeit mit – und ist jetzt im Cast von Spider-Man 4

Der Cast für den vierten Teil der Spider-Man-Reihe mit Tom Holland wurde nun während der Dreharbeiten erweitert. Es handelt sich um einen beliebten und preisverdächtigen Star der Serie Severance.

Die Dreharbeiten zu Spider-Man: Brand New Day sind bereits in vollem Gange. Wir haben bereits über ein erstes Featurette berichtet, welches Tom Holland am Set in Aktion als freundliche Spinne aus der Nachbarschaft zeigt. Nun wurde während der laufenden Produktion der Cast um Tramell Tillman erweitert, der durch seine Arbeit an der Serie Severance aktuell sogar Aussicht auf einen Emmy Award hat.

Spider-Man 4-Cast: Emmy-Anwärter Tramell Tillmann neu dabei

Mit Spider-Man: Brand New Day gelingt der Darstellerriege rund um Tom Holland, Zendaya und Co. eine Premiere: Kein Spider-Man hat bislang einen vierten Teil spendiert bekommen. Zum Inhalt ist bislang noch wenig bekannt, außer dass er an das Ende von Spider-Man: No Way Home anknüpfen soll. Außerdem werden Mark Ruffalo und Jon Bernthal in ihren Rollen als der Hulk und der Punisher zurückkehren.

Wie Variety exklusiv berichtet, ist dem Cast jetzt noch ein weiteres Mitglied beigetreten. Der Emmy-nominierte Tramell Tillman wird eine bislang unbekannte Rolle in dem vierten Solo-Auftritt des Spinnenmanns im Marvel Cinematic Universe (MCU) übernehmen. Neben seinen Auftritten in Severance war der aufsteigende Star auch der absolute Szenendieb im dieses Jahr erschienenen Mission: Impossible 8 - The Final Reckoning.

Sollte er diesen Charme auch auf seine Rolle im neuen Spider-Man-Film übertragen können, wäre dieser Cast-Zuwachs ein echter Gewinn für die aktuelle Phase das MCU.

Wann startet Spider-Man: Brand New Day in den deutschen Kinos?

Trotz der enormen Medienpräsenz müssen sich Fans noch fast ein Jahr bis zum Start von Spider-Man: Brand New Day gedulden. Spätestens am 30. Juli 2026, dem deutschen Kinostart des Films, werden wir mehr über die mysteriöse Rolle von Tramell Tillmann erfahren.